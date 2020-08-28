屏東南州交流道國道三號南下424K處，28日凌晨發生火燒車事故。（翻攝畫面／潘建志屏東傳真）

1部休旅車28日凌晨0時32分行經國道三號南下424公里屏東竹田段時，突然不明原因起火，車上潘姓男子及林姓女子自行脫困，消防局獲報後派遣竹田分隊前往灌救，火勢在40分鐘撲滅，駕駛及乘客共2人有燒傷，已送東港安泰醫院救治。

消防局共出動消防車輛3車5人前往現場，0時45分抵達現場後進行搶救，1時13分將火燒車的火勢完全熄滅，車上1男1女起火時已棄車逃生，2人都只有輕傷，意識清醒，送往東港安泰醫院救治，起火原因正進一步調查。

(中時 )