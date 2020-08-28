國三竹田段凌晨火燒車 2人棄車逃生僅輕傷 13:022020/08/28 中時 潘建志 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 屏東南州交流道國道三號南下424K處，28日凌晨發生火燒車事故。（翻攝畫面／潘建志屏東傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 屏東南州交流道國道三號南下424K處，28日凌晨發生火燒車事故。（翻攝畫面／潘建志屏東傳真） 1部休旅車28日凌晨0時32分行經國道三號南下424公里屏東竹田段時，突然不明原因起火，車上潘姓男子及林姓女子自行脫困，消防局獲報後派遣竹田分隊前往灌救，火勢在40分鐘撲滅，駕駛及乘客共2人有燒傷，已送東港安泰醫院救治。 消防局共出動消防車輛3車5人前往現場，0時45分抵達現場後進行搶救，1時13分將火燒車的火勢完全熄滅，車上1男1女起火時已棄車逃生，2人都只有輕傷，意識清醒，送往東港安泰醫院救治，起火原因正進一步調查。 (中時 ) #安泰醫院 #現場 #消防局 #救治 #醫院救治 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 疑似換裝瓦斯不慎凌晨4點大火 員林知名豆漿店1死2傷 06:042020/08/28 社會 陸配倒車輾斃丈夫真相曝光 竟是2愛犬「誤撥動排檔桿」造成 08:052020/08/28 社會 榴槤海上漂 民眾瘋撈搶食…當晚集體腹痛中毒送醫 11:562020/08/28 國際 「館長」陳之漢凌晨遭當街連開3槍 倒臥血泊緊急送醫 嫌犯投案 02:572020/08/28 社會 轟館長也會挫 23歲劉嫌花3000元搭計程車埋伏3小時 下手前「喝酒壯膽」 10:242020/08/28 社會 館長中槍第一時間開直播抽菸「反館連盟」粉絲罵翻 10:002020/08/28 社會 槍擊館長嫌犯請2名律師 陪偵每小時萬元起跳 12:132020/08/28 社會 天雨路滑 客運司機稱剎車失靈撞上工程車導致人員手腕變形 06:032020/08/28 社會 不滿性騷擾遭肉搜 男子當街槍擊館長 08:042020/08/28 社會 館長手術中 傷勢曝光：手臂穿透、右腳粉碎性骨折 「拜託照顧我小孩老婆和媽媽」 06:572020/08/28 社會 社會熱門新聞 館長凌晨連被開3槍中彈倒地哀嚎 護理師揭「傷到爆炸」內幕 - 社會 館長中槍後開直播「菜農」林佳新PO文回應了 - 社會 館長陳之漢遭伏擊中槍 兇嫌背景曝光！10天前才起衝突 - 社會 新竹情侶活春宮外流 市府前女上男下「騎乘式」搖來搖去 - 社會 疑似換裝瓦斯不慎凌晨4點大火 員林知名豆漿店1死2傷 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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