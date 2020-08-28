今年總統大選國民黨大敗後，青年團到黨部大門前舉辦「野生政發會：誰當黨主席」，藍天行動聯盟副主席錢達卻在現場辱罵王姓團員「雜碎」，因而挨告公然侮辱，台北地院審結，判處罰金5000元，得易服勞役5天，可上訴。

今年2月5日國民黨舉辦中常會，王男在國民黨部前參加前青年團總團長林家興所舉辦的「野生政發會」活動，呼籲國民黨應著重在防疫工作，停辦黨主席補選；錢達等人也在弄場抗議補選規則不公，害藍天行動聯盟現任主席武之璋無法參選。

錢達當時認為，王男等年輕世代的改革是喊假的，上前質疑，雙方因此爆發口角，錢達盛怒之下，多次以「雜碎」一詞辱罵王男，王男不甘受辱提告。錢達後遭台北地檢署依公然侮辱罪提告。

北院審理期間，錢達只在準備程序現身，辯稱「雜碎」是美國一道有名菜餚，並無辱罵之意，而是指王男思想「雜亂破碎」，而非指王男的人格，且當天是王男先罵他「馬列子孫」、「中國共產黨」等語，才會氣得反擊。

但法官認為，「雜碎」一詞有罵人沒有用處的負面意涵，屬對他人為輕蔑、嘲諷、貶抑，依一般社會通念，足以使王男感到難堪、貶損聲譽、人格及社會評價，錢達擁有碩士學歷，不可能不知「雜碎」的意思，且當下情境與餐點毫無關係，故認定公然侮辱犯行。

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(中時 )