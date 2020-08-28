台北市長柯文哲昨天一席「在南部搭公車都是厭桃（傻瓜）」，引發議論，台南市長黃偉哲今天受訪批評柯文哲太沒有同理心，未能體察南部人的辛苦，坐在那邊嘲笑，「欠台南人一個道歉」，他他希望柯好好反省，台北市捷運每年虧損10億，用在南部建置公車系統綽綽有餘，「希望柯文哲以後不要再做這類何不食肉糜的事」。

黃偉哲今天回應柯文哲「南部搭公車的人是傻瓜」，他說，聽到柯市長對於南部公車的嘲笑，覺得非常遺憾，柯市長是鄉下出身的，現在當了首都的市長，卻嘲笑南部的公車，真的是太沒有同理心。他說，台北市捷運系統花國家將近一兆元預算，現在每年還虧損10億元，光虧損的錢來南部做好公車，就已經綽綽有餘，可是柯市長不但沒辦法體察南部人辛苦，竟坐在那邊嘲笑。

黃偉哲說，他覺得柯文哲這一席話有欠公允，而且欠南部人一個道歉，希望柯市長能好好反省，不要再做天龍國的國王，也不要再做何不食肉糜的事情，希望柯市長好好思考並向南部民眾道歉。

(中時 )