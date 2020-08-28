館長陳之漢今（28）日凌晨2時許，於新北市林口區成吉思汗健身館外，遭劉姓嫌犯連開3槍後，送醫後往林口長庚醫院開刀取彈。而劉姓嫌犯犯案後自行投案，據了解，劉男鎖定館長直播，館長曾表示昨天會出現在林口店，為了犯案，他在家喝酒壯膽，投案後還雇用2名律師陪同製作筆錄。

據悉，23歲的劉姓男子日前因館長在網路直播中侮辱他，害他慘被肉搜，因此挾怨報復。他根據館長直播內容得知，館長於昨日會現身於林口健身房，而策劃犯案。在出發前已在家喝酒作為壯膽之用，由內湖住家招攬計程車後，隨即往林口而去，途中還下車進超商購買「三罐啤酒、零食」。在車內待了30分鐘後，自行下車橫越至馬路對面，並要求司機到小北百貨旁的公車站等他，並告知「馬上就回來」，而司機當時等待的位置就位於館長「成吉思汗」健身房正對面。

劉嫌朝館長開了3槍後，便自行投案，整起案件劉嫌前前後後共花了約3小時、3000元雇用計程車司機，移送分局時面對媒體提問，劉嫌都不發一語，堅持要等待律師來才要開口。

劉事後對檢調單位表示，事發當下喝了不少酒，「沒有想太多就朝館長開了3槍」，只因當初被侮辱，又慘遭肉搜，讓他心生不滿。問及槍枝來源為何處時，他則沉默不語，不願交代過多細節；據悉，犯案槍枝產自以色列，但警方仍在鑑識中。

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(中時新聞網)