2020年農田水利預計將招聘259人新人，並在10月舉行新進人員聯合統一考試，月薪37K，每年固定有1.5個月的年終，報名截止日為9月2日，一律採網路報名，農委會28日特別提醒有志加入農田水利事業者把握機會。

農委會指出，農田水利入口網（https://doie.coa.gov.tw/）設置考試專區，提供這次考試簡章、最新訊息與考古題等相關資料供民眾查詢，相關農田水利會資訊亦可至農田水利會聯合會(http://www.tjia.gov.tw)及各農田水利會網站點閱。

農委會指出，農田水利事業的核心工作為服務農民，提供優質的灌溉排水服務，工作性質主要分內外勤人員，外勤人員(如灌溉管理及灌溉工程人員)工作內容主要為巡查及維護灌排圳路功能、並配合灌溉時間輪值；內勤人員(如人事、財務及會計人員)主要為行政事務工作。其身分雖非公務人員，但薪資福利大多參考公務人員設計訂定，薪資自3萬7,000元起薪，年終獎金固定1.5個月，按年考核晉級成績優良者並發給考績獎金0.5至1個月。

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