台鐵局今（28）日表示，新冠肺炎疫情衝擊弱勢團體，因此今天特別攜手Global Mall（環球購物中心）南港車站，一同做公益，今天下午2～5時，民眾只要到Global Mall南港車站B1服務台前廣場(鐘塔旁)，捐贈舊衣、發票等指定物資，即可獲贈限量環保餐具袋、或不鏽鋼環保吸管等小禮品，數量有限，換完為止。

台鐵局說明，為強化車站功能、帶動地區經濟，台鐵局透過「促進民間參與公共建設ROT模式」引進Global Mall（環球購物中心），進駐深耕南港車站場域。

自2016年Global Mall（環球購物中心）南港車站開幕以來，台鐵局指出，不僅提升車站空間服務功能，更是成為在地的生活中心與商業中心，帶動南港區域經濟發展。台鐵局這次與Global Mall（環球購物中心）南港車站一同響應公益，進行失智症預防推廣、捐血活動、弱勢關懷到減塑環保等活動。

台鐵局表示，這次與「育成社會福利基金會」合作舉辦「南港公益好行－愛心募集活動」，活動內容有「幫舊衣找新家」、「輕鬆捐發票」及「捐物資分送愛」，只要參加任一項公益活動並完成指定任務，即可獲贈環保餐具袋、不鏽鋼環保吸管等小禮品，數量有限，換完為止。

(工商 )