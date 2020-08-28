記憶體模組廠十銓(4967)推出MP33 PRO PCIe固態硬碟及CX系列2.5吋固態硬碟，搶攻升級及擴大儲存容量之商機。

針對使用者的不同升級儲存容量需求，十銓科技推出高相容性的M.2 2280規格、PCIe Gen3x4介面的MP33 PRO M.2 PCIe固態硬碟，以及使用先進SLC Caching技術的CX1、CX2系列2.5吋固態硬碟，兩款固態硬碟儲存容量齊全，除提供穩定的效能表現，同時是擴大儲存容量的新選擇。

MP33 PRO M.2 PCIe SSD採用PCIe Gen3x4高速介面，及高相容性M.2 2280規格，最高讀寫速度可達2,100/1,700 MB/s，4K IOPS 220,000的隨機讀寫能力，使處理資料效率能大幅提升，針對專業使用者所推出最高2TB大容量，可滿足創作者及玩家需要大量素材的儲存空間。

CX系列2.5吋固態硬碟主打入門裝機首選，使用先進的SLC Caching技術，具備優於傳統硬碟四倍的540/490 MB/s的讀取速度，CX全系列固態硬碟分別提供240GB至1TB等容量，耐震防摔的特性能提升使用壽命。

(時報資訊)