儘管南韓當地新冠疫情仍處於高位，然政府並未升高社交警示等級。另美聯準會表示將長時間維持低利率政策，帶動韓股的上揚。
周五南韓KOSPI指數漲17.8點或0.76%，為2362點。韓股在昨日因新冠日增數暴漲而出現頹勢，今日上午則有牛市氣勢。
周五南韓延長了社交警示等級，而不是提升，緩解市場擔憂。但是衛生單位仍緊盯未來一周發展。
美聯準會主席隔夜的談話增強了投資人信心，包爾(Powell)表示，即使美國通膨超過2%的目標，仍會努力支持受新冠疫情傷害的經濟，全球市場則歡慶該延長低利率的暗示。
中國在本月首三周的汽車和方屋銷售有所改善，亦刺激了對全球經濟反彈的樂觀投資人信心。
三星電子上漲0.72%，第二大晶片商SK海力士小跌0.76%。
外資在主板賣超317億韓元(約2675萬美元)。韓元走低0.2%，1185.2韓元兌一美元。
(時報資訊)
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