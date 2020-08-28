長榮鋼(2211)今天向台灣證券交易所送件申請股票上市，為今年度第7家國內公司申請股票上市。

長榮鋼實收資本額39.94億元，主要產品為鋼構工程、一般及事業廢棄物處理與汽電共生，去年稅前純益16.14億元，每股稅後盈餘2.44元。

(時報資訊)

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