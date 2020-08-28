《興櫃股》長榮鋼申請股票上市 12:502020/08/28 時報資訊 莊丙農 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 長榮鋼(2211)今天向台灣證券交易所送件申請股票上市，為今年度第7家國內公司申請股票上市。 長榮鋼實收資本額39.94億元，主要產品為鋼構工程、一般及事業廢棄物處理與汽電共生，去年稅前純益16.14億元，每股稅後盈餘2.44元。 (時報資訊) #長榮鋼 #申請股票上市 #興櫃股 #台灣證券交易所送件 #實收資本額 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 小鵬汽車登美股 募資翻倍 04:102020/08/28 全球財經 《美股》同業看不到車尾燈 特斯拉股價再創新高 09:092020/08/28 財經 證交所行銷台灣資本市場 台股有四好 11:352020/08/28 財經 台灣首例 生華科新冠新藥 獲美緊急核准臨床 04:102020/08/28 財經要聞 上緯投控7月每股賺0.69元 04:102020/08/28 證券．權證 中裕新冠新藥拚2022年上市 04:102020/08/28 財經要聞 台南明年將推出台南數位市民卡 市民卡也「電子支付」 10:462020/08/28 寶島 《國際產業》鎧俠傳提出申請 10月日股IPO 09:432020/08/27 財經 今日股市備忘錄 04:102020/08/28 證券．權證 長榮集團添生力軍 長榮鋼申請上市 12:392020/08/28 財經 財經熱門新聞 陸半導體廠爆大錢坑 2家台廠慘了 - 財經 外資開降評第一槍 台積電恐爆庫存風險 股價突然斷電 - 即時 台積電老將求去真相曝光 陸廠快崩潰 7奈米機台去哪了？ - 財經 賣10張台積電賺3萬喊爽後 散戶看到這幕崩潰了 - 財經 聯發科斷貨不怕！華為搶市大砲打小鳥 台IC設計爆剩2年好運 - 即時 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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