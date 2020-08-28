警方逮獲神祕毒梟黃大彰(左)，查扣百億毒品。(檢警提供／林和生屏東傳真)

屏東地檢署指揮高雄市刑大偵六隊，破獲漁船走私毒品案，並向上溯源緝拿神祕毒梟黃大彰到案，黃嫌是台灣與金三角最大供毒，連日前落網的三大毒梟之一林孝道都由他牽線，並與滇緬叛軍熟識，猶如電影《門徒》真實上演。

檢警偵辦此案蒐證超過10個月，日前研判時機成熟，便於4月11日16時自恆春後壁湖漁港出海，於距離台灣140浬處的菲律賓外海實施登檢，並將琉球籍漁船滿聖財86號押返東港漁港安檢所，歷經15小時搜索，終於在漁船後方漁艙起獲查扣第一級毒品海洛因毛重395公斤(共1020塊)及第二級毒品安非他命毛重645公斤(共600包)等贓證物。

全案向上溯源，找到幕後毒梟黃大彰，偵辦員警透露，黃嫌行事低調，不僅居無定所且不帶手機，道上幾乎只聞其名、不見其人，且他因熟識滇緬叛軍，從國外進貨都會搭小飛機到據點，「根本就跟電影演得一樣」，今年6月8日終在恆春鎮將人緝捕到案，犯嫌訊後均坦承犯行並裁定收押禁見。

此次查獲毒品價值高達數百億，海洛因約可供4千萬人吸食，安非他命若流入市面也可6千萬人吸食，是國內肅毒查緝第一、二級毒品走私最大宗紀錄。

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(中時 )