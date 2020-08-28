現場栽種之大麻植株。（橋頭地檢署提供／林雅惠高雄傳真）

橋頭地檢署日前至南投縣鹿谷鄉查獲全臺最 大大麻植栽工廠，扣得市價近4億元的大麻植株 1361株及栽植與製造設備一批，並拘提劉姓嫌犯到案，檢方訊問後，依違反毒品危害防制條例之製造及販賣第二級毒品罪嫌重大，且有逃亡等理由之虞，向橋頭地院聲請羈押獲准。

橋頭地檢署日前接獲警方情資，疑有販毒集團於轄內販售第二級毒品大麻，隨即由緝毒專組主任檢察官李廷輝、檢察官鍾仁松指揮臺中市警局刑警大隊、高雄市警局左營分局及保安警察第三總隊臺中偵查分隊等單位成立專案小組全力偵辦。

經連續向上溯源後，於今年8月7日至南投縣鹿谷鄉查獲全臺最大大麻植栽工廠，扣得市價近4億元之大麻植株1361株、大麻成品、栽種用燈具、花盆、培養土、抽水馬達、農藥及肥料、烘乾設備及電子磅秤等大麻栽植及製造設備一批，並拘提嫌犯劉姓男子到案。

全案起源於專案小組在今年7月27日在臺中市查獲販賣大麻案件，經專案小組向上溯源，自8月4日起，陸續逮捕洪嫌、陳嫌、盧嫌等三層藥頭，共起獲大麻約990.5公克。

後經專案小組確定大麻植栽工廠位於南投縣鹿谷鄉後，檢方遂指揮專案小組於8月6日緊急搜索，於南投縣鹿谷鄉中正路三段一棟住宅3樓查獲大麻活株117株，院後農地種植大麻活株 670株，總共787株及大麻栽植及製造設備。

而工廠負責人劉嫌則於8月7日經專案小組拘提到案，他並供出逃亡時另丟棄之大麻植株574 株，也帶警方取出，先後共計查扣大麻植株 1361株，為歷來查獲最大量之大麻植株。

專案小組調查發現，劉嫌疑似自2019年11月起開始種植大麻，且研發使用「扦插法」，不需要使用大量的大麻種子發芽培育，即可

分枝栽種。

檢方將持續擴大追查該製毒工廠是否有其他共犯及毒品流向，並表示，對於製造及販售毒品的不法份子，絕不寬貸，依法嚴辦追緝，犯罪者切勿心存僥倖。

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(中時 )