衛生福利部所公布的國人10大死因中，心血管疾病始終蟬聯前3名，台灣每年有近萬人罹患與主動脈阻塞相關的心血管疾病。過去，知名音樂人馬兆駿用餐後覺得頭暈，沒有其他症狀，突然倒下後沒多久就走了，同樣情況也出現在演藝名人茂伯及準內政部長廖風德的身上。

這些案例都與血管阻塞有關。主動脈是貫穿心臟與大腦最主要的血管，支配著全身的血液循環系統，由心臟出發，利用收縮原理，將含氧的血液，經胸腔內的升主動脈、主動脈弓、降主動脈，再往下穿過胸腔、腹腔間的橫膈膜後，稱為腹部主動脈。

心臟冠狀動脈塞住即為猝死 頸動脈阻塞產生腦中風

腹部主動脈在肚臍附近又分成左右兩側的下肢動脈群，將血液帶到下肢，從頭到腳，完成血液的輸送，也把身體所需的能量，均勻分配到各個組織器官中。頸部的頸動脈由主動脈弓分支出來，負責供應腦部血流，也非常重要，頸動脈位於體表淺層，可說是腦血管的上游，供應2／3的腦部血液。簡單來說，若心臟附近的冠狀動脈塞住了，就會發生心肌梗塞，也就是常聽到的猝死；而頸動脈若是阻塞了，就會發生腦中風等疾病。

動脈阻塞有5大徵兆

其實，動脈阻塞有5大徵兆：

1、突然性的胸悶、胸痛：

心臟在平時休息時，不需要那麼多血流，一旦血流不順時，像患者在運動時就會發覺心臟的能力變差了，其他如生氣、緊張或壓力大時，也會有胸悶的現象出現。

另一個明顯的徵兆是心絞痛，會有胸部緊緊、脹脹的感覺或有被擠壓的感覺，疼痛通常由胸骨後面開始，也有可能發生在手臂、肩膀、頸部、下顎、喉嚨或背部，甚至有人會有消化不良的感覺，常發生於勞動或情緒激動時。

不過，因為心臟本身沒有很發達的痛覺神經，因此，當患者有以上狀況或說不清楚是哪裡痛，本身是三高族群時，就要有所警覺。

2、運動後會喘，久久停不下來：

心肌梗塞前其實是有某些徵兆的，只是很容易被忽略，例如以前運動休息後喘氣就會平息下來，但最近常在運動後很喘，而且久久停不下來，如果這樣的頻率愈來愈高，就要就醫檢查是不是血管出了問題。

有很多人因走路時會喘，就會自我提醒選擇走慢一點，或者乾脆不運動、不出門，故意忽略，這也使得日後突發狀況時，反而顯得毫無防備。

3、單側手腳突然沒力氣或麻木：

是俗稱「小中風」的暫時性腦缺血發作（TIA）常見的症狀之一，通常包括半側的臉部或手腳感覺異常，如右側手腳突然沒力、舉不起來，或是觸碰左半臉沒有知覺等另外，嘴歪、眼斜、流口水、吞嚥困難等症狀，都可能發生。

由於小中風的症狀持續的時間很短，可能一下子又恢復正常，所以很容易被忽略，但並不表示中風的危險消失了，如果不及時接受妥善的治療，又經常反覆發作，往後真正中風的機率就更高了。

4、一隻眼睛突然看不見：

小中風常見的主要症狀之一，小中風分成前循環與後循環兩大類，前循環的臨床徵兆很多，包括最明顯的單側短暫性的視力模糊，甚至某一隻眼睛突然看不見，大約幾分鐘後又恢復正常的短暫性單眼失明症；其他眼睛的症狀還包括視野出現部分缺損、瞳孔的大小不一、眼瞼出現下垂和複視等狀況。

5、手一直抖，無法克制下來：

還會有類似不自主運動的發生，如夾菜時手一直抖，與人對談時感覺眼皮一直跳、嘴角微微抽動等現象，而且沒有辦法克制停下來，以及短暫性神智障礙、失語症（如無法說想說的話或寫原來會寫的字），失讀症（如閱讀困難），以及喪失方向感等症狀。

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(中時新聞網)