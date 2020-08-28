館長陳之漢今日遭到槍擊，曾和館長因媒體而槓上的前藍委蔡正元也譴責槍手暴力行為，希望陳之漢趕快恢復。

陳之漢今（28）日凌晨2時許，於林口區仁愛路成吉思汗健身館遭槍擊，右臂與右大腿各中一槍，意識清楚，警方迅速趕抵現場，初步了解犯嫌現場開3槍，已送長庚醫院救治；案發後，23歲劉姓男子自行投案，初判犯案動機與先前性騷擾館長有關，全案將依殺人未遂罪送辦。

對此，蔡正元聽到館長中槍的消息，也在臉書發文表示，祝願館長陳之漢早日康復，驚聞館長陳之漢遭學員開槍射傷，雖無生命危險，但槍傷仍是嚴重傷害。蔡正元更表示，僅管立場不同，還是應該送上慰問關懷，祝願館長，早日康復。

說起蔡正元和館長的恩怨，爆發在2019年6月館長與時代力量黃國昌聯手舉辦「拒絕紅色媒體、守護台灣民主自由」遊行，事後遭蔡正元批評「一手拿紅錢、一手罵紅媒」，館長則回應「我是拿紅媒的錢罵中共」！並表示自己與金剛直播簽約的酬勞都捐贈弱勢團體和軍警專戶。

(中時新聞網)