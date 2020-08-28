國民健康署今（28）日表示，今年上半年因受新冠肺炎疫情影響，降低民眾至醫療院所意願，依據國民健康署6月的癌症篩檢資料顯示，相較於去年同期全國四大癌症篩檢量整體下降了一成五；但隨著目前疫情趨緩，癌症篩檢量已逐步回升，根據7月份最新統計，大腸癌、乳癌及子宮頸癌篩檢量已超越去年同期的篩檢量，乳癌篩檢量更是較去年同期增加近1.1萬人次。

國健署長王英偉特別提醒，目前累計參加篩檢人數已達202萬人次，符合篩檢資格的民眾趕緊把握機會，趁著疫情趨緩期間，到全國6,000多家醫療院所或衛生局所洽詢癌症篩檢的相關資訊，並接受篩檢，早篩檢早治療！

國健署指出，民眾不要輕忽癌症的發生及威脅，人人皆有可能罹患癌症，根據國民健康署台灣癌症登記資料顯示，終其一生每14人就有1人可能罹患大腸癌，男性每22人就有1人可能罹患口腔癌，女性每12人就有1人可能罹患乳癌，而女性每89人就有1人可能罹患子宮頸癌。

國健署說，部分民眾覺得癌症不會找上門，所以心存僥倖，沒來接受篩檢，或是覺得身體沒有任何症狀，不需要篩檢，國民健康署呼籲民眾不要害怕篩檢，在無症狀時，篩檢多數找到的是早期病變或早期癌症。以大腸癌為例，經由篩檢發現的大多為癌前病變或第0期及第1期的早期癌，只需經由大腸鏡檢就能摘除病灶，5年存活率高達90％以上；但若沒定期接受篩檢，等到已經出現相關症狀再檢查，可能已經是第3期或第4期預後差的晚期癌，這時候就需要透過較複雜的外科手術或化療及放療等治療方式。

國健署說明，癌症篩檢是針對身體健康且沒有任何癌症症狀的人做早期偵測，國民健康署與全國健保特約醫療院所及地方衛生局所合作，免費提供四癌篩檢服務。

國健署介紹，第一是大腸癌，50～74歲一般民眾，每2年1次糞便潛血檢查。第二是口腔癌，30歲以上有嚼檳榔（含已戒檳榔）或吸菸者、18歲以上有嚼檳榔（含已戒檳榔）原住民，每2年1次口腔黏膜檢查。第三是乳癌，45～69歲婦女、40～44歲二等血親內曾罹患乳癌之婦女，每2年1次乳房攝影。第四是子宮頸癌，30歲以上婦女，建議每3年1次子宮頸抹片檢查。

王英偉再次呼籲，現在疫情趨緩，除了保持健康的生活習慣，早期發現才是預防癌症的不二法門，民眾報復性旅遊之餘，更要「報復性癌症篩檢」，而且篩檢結果為陽性者一定要遵循醫師建議，再做進一步的確診或治療，才能達到早期發現、早期治療的效果。

(工商 )