館長陳之漢今（28日）凌晨2時遭人開3槍擊，23歲劉姓嫌犯犯案後攜槍到派出所自首，館長則送醫搶救中。對此，有網友就分析，這次對館長開槍的槍手犯案動機和案發經過，卻發現他的犯案手法和以往的槍擊案過程，有驚人相似之處。另有網友留言認為，是職業殺手。

劉嫌開槍富派出所自首後，警方調查中發現劉嫌無業，竟還可以聘請2位律師，懷疑案情並不單純，正進一步偵訊中。

網友DavidJam今(27日)在批踢踢八卦版以「槍擊館長的是不是很專業？」為題發文，原PO表示，「以前看一些訪談節目有講，一般如果叫小弟或殺手殺人給個警告什麼的，都會有專業的流程。

首先，先是叫人去觀察對象的生活作息，然後藉故找事情引起糾紛（故意鬧事設下隔離背後主謀的斷點），然後定好計畫，給殺手一筆錢或安家費照顧他家的人，然後殺手喝酒或吸毒後就去開槍，達到目的後自行帶槍投案獲減刑，然後準備好律師打官司，一切都是故意為之，這樣子是不是很專業啊？」，原PO質疑，「這樣背後的主謀找的出來嗎？」。

相關貼文也引來不少網友留言討論，「職業殺手」、「有律師就不單純」、「從台北到林口運動，然後短時間製造衝突，竟然還有槍，更扯的是喝醉還能故意射準四肢，預謀的吧」。但也有網友認為「真正的殺手，在倒下去，就往心臟開三槍了」。

網友在批踢踢發文分析，館長中槍案。(圖/翻攝自 批踢踢)

(中時新聞網)