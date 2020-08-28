電腦軟硬體設備汰換速度極快，許多學校的電腦雖然還堪用，但因處理速度太慢而面臨汰換命運，頭城家商師生與民間業者合作，將原本面臨汰換的老舊電腦更新軟、硬體，讓電腦再生，再將整批電腦捐贈予在地的中、小學，不僅是資源回收再利用，也縮短了城鄉數位學習的落差。

對於現在的學校及學生來說，電腦已經是教學及學習的必需品，但電腦汰換率相當快，許多電腦因趕不上更新速度，使用效果大打折扣，也面臨提前汰換命運。

頭城家商校長陳琨義日前在拜訪多所國中、小時，發現許多學校對於電腦設備有迫切需求，於是安排頭城家商資料處理科的師生與民間業者宜鼎國際合作，將面臨汰換的老舊電腦更新軟硬體，使老舊電腦重獲新生。

陳琨義表示，學校本身設有資料處理科，學生除了在校內學習軟硬體的知識，更應該具備將所學回饋給社會的素養，在因緣際會下，學校有了與宜鼎國際工程師團隊合作的機會，於是進一步將更專業的技術和資源引進學校，由師生們共同動手，同心協力將整批電腦的軟硬體更新，使電腦再生，更新完畢後再將整批電腦捐贈給在地的中、小學，希望透過再生電腦的捐贈活動，讓資源活化、永續利用，也希望學校運用電腦教學紮根行動學習，提升學童資訊科技素養。

(中時 )