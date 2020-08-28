走私毒品集團以150萬元為代價吸收年輕人，協助自東南亞運送K他命貨櫃到台灣。關務署高雄關配合高雄地檢署線報，抽絲剝繭鎖定可疑貨櫃，今年5月一舉破獲88公斤、市值1.6億元的K他命走私貨櫃，主嫌楊姓男子遭逮補起訴，羈押禁見。

據了解，走私毒品集團透過身分不明的洪姓男子，吸收年僅20餘歲的楊姓男子擔任毒品收貨人，自東南亞走私毒品進台灣。洪男與楊男約定，若毒品成功走私入境成功且運達指定地點，楊男可獲得150萬元酬金。

查緝人員從金紙包裝中起出29袋包裝縝密的K他命。（高雄地檢署提供／袁庭堯高雄傳真）

楊男為了暴利鋌而走險，今年3月先在高雄市設立公司，同時在大寮區承租廠房作為收貨倉庫，再從桃園國際機場出境至柬埔寨與洪男會合。楊男則依洪男指示，出面委請在地貨攬業主及報關行處理毒品的運輸及報關程序。

檢方聯合關務署查獲88公斤K他命，楊姓主嫌則遭高雄地院羈押禁見。（高雄地檢署提供／袁庭堯高雄傳真）

楊男今年4月12日返台，在居家檢疫期間，先以電話委託不知情的報關行辦理進口貨櫃報關事宜，洪男則於今年5月18日自越南出口一只夾藏29袋K他命的金紙貨櫃到台灣。

關務署高雄關配合高雄地檢署線報，針對進口報單重新框列需進行開櫃抽驗的條件，交由財政部關務署高雄關執行。歷經3個月分析比對，5月26日在70號碼頭鎖定該只貨櫃，出動海關緝毒犬及以大型貨櫃檢查儀進行查驗，果然查獲88公斤K他命。楊男當天也遭專案小組拘提到案，依毒品危害防制條例第4條第3項運輸第三級毒品及懲治走私條例第2條第2項、第1項私運管制物品進口未遂等罪嫌遭檢方起訴，並被高雄地院羈押禁見。

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(中時 )