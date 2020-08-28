周四隔夜美股期貨走高，道瓊指數在現貨市場一度將今年盤勢轉正後，在期貨市場持續上揚逾200點。

聯準會主席鮑爾在央行年會上宣布聯準會正式通過新的通膨與就業政策框架，將容許高於2%目標的通膨水準與維持較久的低失業率，暗示其基準利率可能維持在近零水準一段很長的時間。為了抑制通膨走高，該央行先前的做法是先發制人地提高利率。

目前道瓊指數期貨漲209點或0.73%，報28,677點。標普500指數期貨漲0.6%，報3,506點，重新站上在現貨盤得而復失的3500點大關。那斯達克100指數期貨漲0.46%。

稍早前在一般交易時段，標普500指數連續第5天改寫歷史收盤新高，道瓊指數收漲160點，為6個交易日以來第5日收高，今年以來的跌幅縮小到0.1%。受蘋果、亞馬遜等大型動能股回落拖累，那斯達克指數小跌0.34%。

本周以來，標普500指數已經上漲2.5%，可望創下7月2日來最大單周漲幅，也將是今年來首度連續5周收紅。道瓊指數與那斯達克指數本周以來也分別上漲逾2%。

(時報資訊)