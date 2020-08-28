新冠肺炎疫情致使國際客斷炊，以銷售鳳梨酥等伴手禮的維格餅家（2733）受此衝擊，2020年上半年每股虧損達5.05元，對此研擬結束3家分公司「瘦身」調整體質，致力度過產業寒冬。興櫃交易的維格今（28）日股價一度下跌3％，但盤中跌幅收斂，現約1.96％，反應淡定。

維格餅家2012年底登錄興櫃交易，2014年合併營收達13.35億元，稅後淨利1.84億元、每股盈餘8元，全數改寫新高。不過，隨著來台陸客銳減衝擊，維格餅家營運受此影響一路衰退，2017年爆發竄改保存期限事件亦重創品牌商譽。

維格餅家對此轉型爭取東南亞及韓國客源，近3年營運已見打底回升，2019年合併營收7.81億元、年增11.26％，站上近3年高點，毛利率64.53％、營益率0.6％，本業轉虧為盈。稅後淨利約777萬元、每股盈餘0.47元，較前年顯著由虧轉盈、亦登近3年高點。

不過，受新冠肺炎疫情衝擊，受國外旅客斷炊衝擊，維格餅家2020年上半年合併營收僅0.86億元、年減達78.81％，營業虧損達0.88億元，稅後虧損0.83億元、每股虧損達5.05元，已賠掉半個股本，均創同期新低。

維格餅家昨晚公告，將授權董事長在適當時間，向主管機關辦理廢止台北成都路二店、復興分公司與台中分公司登記。董事長孫國華對此表示，公司迄今並未裁員，預計待合約結束後結束3處據點營運，盼能度過觀光產業寒冬。

維格餅家表示，疫情對國內入境觀光市場造成巨大衝擊，關閉門市「瘦身」調整體質，是許多公司面臨營運衝擊時必然會做的措施。隨著疫情受控，目前五股、高雄2座觀光工廠已恢復接待國旅團，假日人潮充沛。

面對疫情造成的產業寒冬，維格餅家除透過樽節開支、階段性縮編人事與門市規模，盼維持營運延續外，也聚焦國旅市場、積極朝各方向突圍。其中，去年第四季推出新品牌「HOU Toast & Coffee」品牌插旗輕食市場，目前全台已開出3家店，以拓展市場應戰。

(時報資訊)