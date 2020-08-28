館長陳之漢今天凌晨2時許，於林口區仁愛路成吉思汗健身館遭槍擊，館長中槍送往長庚醫院救治，案發不久後，日前摸透館長長達5分鐘的23歲劉男自行派出所投案，據悉，劉男高中肄業、目前待業中，平日與父母同住，警方已通知家屬，但劉嫌父母不願到分局。

劉嫌投案後，不願意開口說話，堅持要律師陪同才要製作筆錄，兩位一男一女律師悄悄在上午八時許現身林口分局，陪同劉嫌做了近三小時的筆錄後，約莫到中午才走出分局，面對團團媒體包圍提問「費用、是否與劉嫌認識」等問題，女律師低調僅回應「小心、這樣很危險」，隨後兩位律師回到分局，之後才悄悄離開。

據了解，23歲劉嫌只有高中肄業的學歷，平日與父母同住目前無業待業中，警方雖通知家屬到場，但家屬表示不願意到場，警方表示，因劉嫌已成年家屬是否陪同並非必要。警方表示，劉嫌將於下午一時許依殺人未遂、槍砲彈藥管制條例移送地檢署法辦。

新北市刑大大隊長黃壬聰補充，新北市各類刑案逐年下降，尤其防制槍擊案部份，截至8月27日為止共計發生12件，較去年同期21件下降9件，新北治安良好。

(中時 )