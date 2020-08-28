網紅「館長」陳之漢今(28日)凌晨突開直播，自曝在自家健身房前遭人開3槍襲擊，幸好送醫急救後無生命危險，網紅蔡阿嘎稍早在IG替館長祈福，希望他早日康復，而先前跟館長有過節的綜藝天王吳宗憲則開腔，打趣說在花蓮錄影，「有不在場證明」。

作風直率的館長常快言快語引發不少爭議，曾批評陳小春「全家滾回去中國」，也曾在直播中透露余天私下跟他說吳宗憲在外面欠債，引來余天喊冤澄清，吳宗憲則揚言要提告，館長當時委屈說氣話，要民進黨以後選舉別找他幫忙，不久又改口表示已和余天和好。

而館長和吳宗憲的恩怨則沒那麼好解決，先前吳宗憲怒嗆館長「921你捐多少？」後來兩人又因高以翔驟逝事件槓上，吳宗憲批評館長：「我跟你又不熟對不對，老是要講到我你講我幹嘛，不要再蹭我了吧！」吳宗憲後來決定開告館長妨礙名譽，館長也不退讓，風波至今未平。

今犯下襲擊館長案的23歲陳姓兇嫌已自行投案，動機疑為先前和館長起爭執後被網友肉搜有關，據《ETtoday星光雲》報導，吳宗憲聽聞後透露有從新聞看到，還特別傳了人在花蓮與工作人員錄影照片，開玩笑說人真的不在台北，有不在場證明，其他則沒再多說。

(中時新聞網)