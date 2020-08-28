還在思考未來的就業方向嗎？會擔心跟不上產業發展速度嗎？勞動部今年初推動的「產業新尖兵計畫」，是青年投身新興重點產業的好機會。凡是15至29歲待業青年參加本計畫，將由勞動部補助最高10萬元訓練費，不但免繳訓練費，還有機會獲得學習獎勵金！

勞動部表示，「產業新尖兵計畫」結合了跨部會及其捐助法人與學校等訓練資源，對焦未來重點產業，目前含括了電子電機、工業機械、綠能科技、數位資訊及國際行銷企劃等五大領域，透過專業課程培訓，協助青年取得創新產業所需相關技能，引領進入具發展前景的產業。勞動部提醒有興趣從事相關產業青年朋友，務必把握機會。

想投身新興重點產業，其實並不難！大學時期就讀外文系的林小姐，畢業後於留學教育機構擔任顧問，由於工作的關係，有機會接觸到各式各樣的課程，在考量本身興趣及未來發展下，毅然投入長達5個多月跨域學習Java軟體工程師訓練課程。雖然林小姐原本並沒有程式語言基礎，但憑著積極的毅力及決心，結業後以細緻優異的專題作業，順利獲得數家廠商的青睞，爭相聘僱，最後選擇到以雲端數位教育科技聞名的企業上班，也拿到了她心目中理想的42K薪資。

林小姐也提醒有意求職的年輕人，務必要瞭解自己的興趣，把握任何學習及表現的機會，提升職場所需職能，並於求職時適度展現自己的專業及能力，以獲取更優質的工作機會。

勞動部指出，為減輕青年負擔，參加該計畫指定訓練課程者，訓練費用補助提高為全額補助，上限為10萬元；補助的訓練費用將由勞動部先行負擔。另外，青年參加該計畫1個月以上且每月達100小時的指定訓練課程，勞動部將在訓練期間每月提供8,000元學習獎勵金，最高可領12個月。

(工商 )