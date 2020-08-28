成吉思汗健身館館長陳之漢今日凌晨遭槍擊，身中3槍，右手臂、大腿和小腿都中彈，導致右大腿粉碎性骨折，23歲劉男在犯案後帶槍投案，卻對槍枝來源三緘其口，但劉男年紀輕輕卻槍法神準，連開3槍不但神色從容，且都能命中目標，警方研判恐再犯案前就曾模擬訓練多日。

根據監視器畫面，劉男今日凌晨在成吉思汗健身館外埋伏多時，發現館長現身上車後，在車門尚未關上之際，不顧還有員工在旁，隨即跑上前朝車內的館長連開3槍，館長當場中彈，狼狽的摔下車，場面怵目驚心。

館長身中多槍，右手臂、右大腿和右小腿都中彈，大腿粉碎性骨折，彈頭還卡在腳踝和腿內，其傷勢嚴重，所幸急救後無生命危險。

劉男行兇後帶槍投案，自稱因性騷擾糾紛而起殺機，卻對槍枝來源三緘其口，警方私下表示，劉男年紀輕輕卻槍法神準，下手時神色從容，連開3槍打中目標，連子彈都卡在骨頭內，不像初次開槍的人，懷疑他已訓練多時。

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(中時新聞網)