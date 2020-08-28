前台南市副議長、前台南市議員曾順良被控利用人頭擔任助理或以少報多等方式，向議會詐領合併改制後的第1、2屆議員助理補助費合計400多萬元，台南地檢署昨天搜索他及接棒擔任議員的兒子曾信凱服務處等13處所，並傳喚曾及助理等14人到案說明後，因曾順良坦承部分犯行，28日上午諭知100萬元交保，至於潘姓、蕭姓及許姓助理等3人均10萬元交保。

65歲的曾順良，曾擔任改制前的台南市第15、16屆議員，以及改制後的台南市第1、2屆議員，並擔任第15屆台南市議會副議長、無黨團結聯盟總召，他的兒子曾信凱已接棒當選市議員。

台南地檢署日前獲報，指曾順良借用個人名義，涉嫌製作不實聘書、台南市議會議員自聘公費助理遴聘異動表等資料，並檢附個人薪資帳戶存摺影本，向市議會申請公費助理補助費。不知情的市議會承辦人員形式審查相關文書後，除依申請資料輸入電腦外，也按月撥付助理補助費用及年度春節慰勞金。

據初步統計，曾順良向市議會詐領的改制後1、2屆議員助理補助費每月約4萬多元，8年計約400多萬元。

據查，昨天檢調分別前往曾順良住處、服務處及曾信凱服務處等13處所搜索，並傳喚曾順良等14人到案說明後，因曾順良等人坦承部分犯行，檢方諭知曾以100萬元交保，3名助理則諭知10萬元交保，其餘請回。

(中時 )