日本首相安倍晉三閃辭

日本首相安倍晉三最近兩度接受體檢，健康惡化傳聞不斷，如今消息傳出，他已決定辭職。而接任首相的可能人選，第一是現任副總理、財務大臣麻生太郎，後續依序為官房長官菅義偉、外相茂木敏充、總務大臣高市早苗，以及防衛大臣河野太郎。

據NHK新聞網28日報導，安倍說，他希望避免因自身慢性病惡化而妨礙國內政治局勢。

日本首相官邸27日宣佈，安倍將會在當地時間28日下午17時將在官邸召開記者會。安倍本月24日成為日本連續執政時間最長的首相。不過，他的健康狀況近來受到關注。週刊誌《FLASH》先前曾報導，安倍7月6日曾在首相官邸內的辦公室吐血。

而安倍本月17日進入東京信濃町的慶應大學醫院「體檢」7個多小時，24日再赴醫院聽取結果，並接受更多檢查，結果發現潰瘍性大腸炎惡化。

由於日本首相安倍晉三有潰瘍性大腸炎病史，14年前第一次出任首相時，是日本戰後最年輕的首相，可是因為潰瘍性大腸炎惡化，只執政了366天就請辭。

事實上，日前J-CAST便引述獨立政治分析師有馬晴海的話說，日本政治圈盛傳，安倍晉三可能24日辭職，而暫定由麻生接任首相。此外，先前日本媒體不斷報導，最近許多政府相關人士與安倍單獨見面時，發現安倍的臉色不好，看起來相當疲倦。

(中時新聞網)