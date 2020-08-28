台股28日在雙王台積電及大立光走弱，影響盤勢跌落月線下，午盤過後指數面臨12,700點關卡多空拉鋸。凱基投顧下周看好六大大題材類股，包含：汽車零組件股、被動元件股、電源供應器股、遠距商機股、板卡股、太陽能股等，預期下周指數在12,400～13,000點區間震盪。

凱基投顧彙整資訊分析指出，近期七項國內外利多因素：

1. IHS Markit美國8月製造業PMI由50.9上升至53.6創19個月新高；非製造業PMI由50上升上54.8創17個月新高。

2. 美國7月成屋銷售經季度調整後月增24.7%、年增8.7％至586萬戶，高於市場預估的538萬戶。

3. 美中第一階段貿易協議後，舉行首次例行會議，美國貿易代表署（USTR）表示，雙方皆認為貿易協議有獲得進展；道瓊創波段高點，S&P500、那斯達克指數再攀歷史新高。

4. 經濟部公布我國7月工業生產指數116.7，連續六個月正成長；製造業生產指數116.35為歷年同期新高。

5. 美國7月新屋銷售經季節調整後月增13.9％至90.1萬戶，優於市場預估的78.5萬戶。

6. 美國7月耐久財訂單月增11.2％，高於市場預估的月增4.3％；核心耐久財訂單月增9.9％。

7. 聯準會主席鮑爾在全球央行年會表示，將維持通貨膨脹率在較長一段時間內在平均2％的水準。高盛認為，聯準會在達到完全就業和2％通膨之前不會升息，並預計前述目標要到2025年左右才可實現。

(工商 )