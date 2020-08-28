遠東集團旗下九大上市公司之一的裕民航運（2606），旗下新加坡裕民航運委託青島北海船舶重工建造，載重噸32.5萬公噸超大型礦砂船（VLOC）「裕元輪」(M.V. “Grand Pioneer”)，28日在青島北海造船廠舉行命名儀式，並同步在台北及新加坡利用視訊雲端連線觀禮，讓台北與新加坡的賓客在異地如臨現場一同共襄盛舉。

這也是裕民首度舉辦的「雲接船」，由遠東集團董事長徐旭東親自主持，並邀請裕民航運獨立董事朱少華夫人徐梅蘭為「裕元輪」命名。典禮在徐旭東董事長、朱獨董及命名人及眾多賓客的觀禮見證下，順利圓滿完成。該輪預定於九月中旬交船營運。

裕元輪船長339.9公尺，船寬62公尺，載重噸325,000公噸，是中國青島北海船舶重工公司為裕民航運建造的第1艘超大型礦砂散裝船，承運裕民與全球最大鐵礦石生產商巴西淡水河谷 Vale International SA of Switzerland公司簽訂的25年鐵礦石長期運送合約。

秉持一貫的綠色航運信念，以節能環保概念打造，配置最先進MAN B&W主機，導入LNG ready設計理念，預留未來改造船舶為LNG及燃油雙燃料的靈活性。

裕民航運深切體認繼節能環保船型之後，航運業即將導入物聯網、船聯網等數位化技術，“船舶智能化”（smart-ship）將成為下一個優化的契機。在裕民航運管理團隊的戰略布局下，優化船舶性能、船況即時監控 、船舶保安及操作可靠度提升，成為這個階段船舶智能化的重點。裕元輪的完工交付，成為全球首製，同時獲得DNV GL船級社認可SmartShip（PE, CME, RSE）三項智能指標的先進超大型礦砂專用船舶。

在環保節能方面，裕元輪配備了脫硫塔，符合2020年國際燃油公約使用低硫燃油的低排放標準，加上超低油耗表現，EEDI超越國際規約，裕元輪將提供最專業的智能化綠色物流運輸服務，提升裕民的競爭優勢。

為增加船隊數位化所帶來的營運效益，特將船舶效能管理平台（Fleet Performance Management, FPM）整合進入裕民航運新創的船舶安全管理系統內使用，這將使新成立的船舶營運協調中心，可以同步掌握各裝備妥善狀況及油耗差異，並能藉由船速的監控，產生船舶效能數據，達到降低裝備故障率的預防性保養效果、同時也能作為選擇適當時機進行船體清潔的參考，以撙節塢修預算。

此外，透過氣、海象資訊搭配即時精準船位的更新，亦能進行長航路的最佳航線優化。裕民航運一系列創新數位化的變革，將使裕民船隊在以航行安全為主的基石上，大幅降低維修保養與燃料成本。

2020上半年全球爆發新冠肺炎疫情，航運市場受疫情影響，需求不振，BDI平均數僅685點，較2019年同期895點，減少23％，預估全球海運貿易量正面臨35年以來的最大衰退。

不過目前散裝市場自6月份起已逐步復甦，各船型運價指數接連回升，一般而言，第3季是北美穀物出貨旺季，加上中國國內鐵礦砂需求攀升，帶動全球運輸需求回補，市場反彈力度將增強，預期市場最壞的狀況應已過去。

隨著下半年如各國政府應對疫情的措施逐漸明確，並開始積極振興經濟與擴大內需，增加基礎建設投資，將帶動散裝市場回揚。隨著裕元輪的交入，將開始執行承運巴西淡水河谷公司(Vale)巴西出口至中國的鐵礦石運輸業務至2045年，預計這份25年的合約包含了裕元輪及今年底將交船的另一艘VLOC，兩艘船總收入達美金6億元以上，有助於提升裕民長約船比重並創造長期穩定的現金流量及利潤。

散裝航運的成長周期特性明顯，目前再次來到景氣循環的底部。裕民規避於市場高峰期下訂單，並適時淘汰老舊船舶，替換成環保節能新船，有規劃的擴充船隊將有利裕民於市場好轉時提升競爭力，隨著這次新船的加入，運力提升搭配數位化船隊管理，可望帶來獲利。

裕民目前擁有Capesize、Panamax、Post Panamax、Supramax、Ultramax、水泥船、超大型油輪（VLCC）及超大型礦砂船等船型，散裝船隊平均年齡約6年，再加合資、代管船隊，裕民船隊運力為48艘，總載重噸位為670.9萬噸，海外設有新加坡及香港、廈門等子公司，為台灣散裝航運市值最高的上市公司。

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