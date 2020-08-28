美國共和黨全國大表大會進入最後一日，在壓軸上總統川普正式接受提名並發表演說，除了讚揚自身四年來帶給美國的經濟成就，火力全開砲轟拜登將毀了美國工作機會。不過美媒指出，正當全美學校仍因疫情不得不採線上教學、商家被迫關門之際，在共和黨全代會上不但鮮少人關切當前疫情問題，更出現驚人一幕：在上千人的聚會中，沒有人保持防疫措施，彷彿忘了美國仍在疫情威脅下。

川普27日正式接受共和黨提名總統競選連任，但在白宮的提名演說上，並未規定將近1500名聽眾必須戴上口罩，也未能保持社交間距。（美聯社）

川普27日正式接受共和黨提名總統競選連任，在白宮發表提名演說。

美聯社報導，川普27日晚上在白宮接受共和黨提名，有1500多人聚集在此參加他的提名演說，但會場不僅不強制戴上口罩，且座位緊密相連、沒有空間保持社交間距，完全違反了先前的公衛專家建議，除了與總統與副總統接近的人士之外，其他人並未採取防疫措施。相較之下，上週民主黨則將參加拜登提名演說的聽眾分散保持距離，即使拜登與搭檔賀錦麗保持距離，他們也都戴上了口罩。

另外，在副總統彭斯致詞時，媒體捕捉到他仍與其他參加人士握手、擊拳，以及接受聽眾送來的小禮物，沒有人留意要保持社交間距，唯有少數人戴上口罩，也有部分記者尚未經過新冠病毒檢測就進入演說會場。而白宮與川普競選團隊也拒絕透露多少參加者接受病毒檢測，白宮發言人迪爾（Judd Deere）表示，只有與總統與副總統接近的人才需要檢測。

對此，美國醫生和作家溫麟衍（Leana Sheryle Wen）表示，新冠疫情是當前人民一生中面臨最糟糕的公衛危機，總統與共和黨大會應該藉此機會展示疫情的嚴重程度；但他們並未討論如戴口罩與保持社交間距等預防措施，他們完全違反了公共衛生建議，這一點令人極度關切。

(中時新聞網)