網紅館長陳之漢28日凌晨2時許在林口遭人連開3槍，造成手腳出現多處傷口，許多民眾認為館長四肢中槍，應警告意味大於致人於死；但律師陳禾原表示，從影片無法看出犯嫌究竟是要瞄準四肢還是想致人於死，日後法庭上攻防重點可能會在於到底是「傷害罪」還是「殺人未遂」，兩者刑度天差地遠。

館長今日凌晨離開健身房上準備回家，此時，劉嫌突然從旁衝出，對著在車上的館長連開3槍，館長當場從車上滾下來，躺在地上痛苦哀號。

事後劉嫌主動投案，許多網友開始討論，劉姓犯嫌雖然連開三槍，但都是打中館長的手腳，應該只是想警告，並不是真的想殺害館長，不過有法界人士提出不同見解。

律師陳禾原指出，劉姓犯嫌從旁衝出對著車上就是一陣亂開，時間僅短短數秒，一個不小心就可能傷及內臟等重要器官，尚無法判定只是出於警告，或是別有用意。

陳禾原表示，本案嫌犯除了可能涉犯槍砲彈藥管制條例外，到底是「傷害罪」還是「殺人未遂」恐會是日後法庭上的攻防重點，二者刑度天差地遠，傷害罪最重是5年以下有期徒刑，但殺人未遂刑度是比照殺人罪的死刑、無期徒刑或10年以上有期徒刑去做裁判。

陳禾原說，「傷害罪」還是「殺人未遂」的區別在於主觀上到底有沒有致人於死的故意，此部分將有待後續調查釐清，關鍵因素包含嫌犯及其他目擊者的供詞、射擊手法、等證據，恐不能僅依被害人受傷位置就輕下判斷。

(中時 )