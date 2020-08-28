現在社會新鮮人被批評是草莓族，因為常常不爽就直接離職！網友好奇詢問，難道這個「症頭」是八年級生的通病嗎？引發網友論戰，但多數人認為，人生何必遷就別人，本來不做就最大，而且這一輩的人不到30歲，也沒有經濟壓力，爸媽剛好吃到經濟起飛果實的一群人，根本就不缺孩子賺錢。

一位網友在PTT上發文表示，朋友在公司被老闆念了一下，然後又跟公司團體的理念不合，竟然就真的辭職不做了！讓原PO非常震驚，感覺如果是七年級生，會多撐一下裝沒事，但八年級生是不是很常不爽就真的不做了？

貼文掀起網友論戰，「本來就不爽不要做，一堆老闆把自己看的太重要」、「人生幹嘛遷就別人？不做最大」、「留下來幹嘛，別以為忍就能解決問題」、「八年級生都沒有30歲，選擇本就多」、「就爛草莓啊」、「7年級多結婚生子比較奴」。

另有網友分析，八年級生現在才20多歲而已，一來沒有經濟壓力，二來爸媽是四五年級生，正是啃食台灣經濟起飛果實最兇的一群人，資本很厚，個個肥滋滋，根本就不缺子女賺錢，想當然八年級生當然就不爽就不要做。

(中時新聞網)