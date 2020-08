黎巴嫩首都貝魯特港區於8月4日發生硝酸銨化學品嚴重爆炸意外,造成至少200人罹難、超過7,000人受傷及數萬個家庭流離失所。外交部對黎巴嫩遭逢不幸深感遺憾,除於第一時間透過兼轄黎巴嫩業務的駐約旦代表處向黎國政府致意慰問外,也立即洽繫黎國政府及當地國際組織瞭解適宜的援助方式,以具體行動傳達我國政府及人民的關懷。

外交部表示,本年黎巴嫩接連面臨新冠肺炎(COVID-19)疫情及爆炸案的嚴峻挑戰,導致黎國處境更為艱難,外交部持續關心黎國災民所需,決定捐助15萬美元表達我國的慰問。我方誠摯期盼黎國政府及災民能度過難關,早日重建家園。

外交部指出,捐款將用於協助黎國政府機關的復原修繕工作,以及參與目前在當地積極賑災的美慈組織(Mercy Corps)相關援助災民的救濟計畫,以表達我國對黎巴嫩重建工作的支持及誠摰關懷,期盼與國際社會共同協助黎國人民早日恢復正常生活,印證「台灣能幫忙,而且台灣正在幫忙」(Taiwan can help, and Taiwan is helping!)的精神。

(中時 )