大陸河北省邢台市好旺角商業廣場8月22日凌晨2時許，發生了一起持刀砍人案件，一名女子正在餐廳外低頭吃麵，突然被一名男子持菜刀，短短10秒內連砍15刀，當場倒臥血泊中命危，驚悚影片在網路瘋傳。據了解，事件當事男女曾是夫妻，嫌犯因感情糾紛行凶。

綜合陸媒報導，事發當時夜深人靜，四下幾乎無人，附近監視器顯示，行兇的王姓男子，先將車子停在麵館前空地，一下車就朝女子衝過去，受害女子當時坐在麵館外餐椅上低頭吃麵，毫無防範，也沒注意會遭兇手突襲。

嫌犯看到女子就朝著她的頭部狂砍，短短10秒內連續砍了15刀，女子當場血流如注，倒地不起，送醫後仍命危。兇手行凶後淡定走回車上，驅車離去。

據報導，殺人嫌犯1986年8月出生，河北省甯晉縣人，從甯晉縣開車到邢台市任澤區的好旺角商業廣場，在其36歲前妻經營的麵館門前，持菜刀狂砍頭面部，送醫後仍命危。警方初步了解，這起砍人事件是因家庭糾紛所引起，警方仍在調查事發原因，兇手當天就遭逮捕。

(中時新聞網)