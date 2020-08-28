亞太電(3682)瞄準區塊鏈市場，推動智慧生活，繼今年2月率先完成跨電信商支付系統(Cross-Carrier Payment System,簡稱HIVEXTM)的技術測試，今(28)日正式宣布與日本行動支付廠商及旗下特約店完成HIVEX平台付款測試，成為國內首家與TBCASoft(美商鏈通科技)完成商轉前最後一哩功能測試的電信營運商，成功建置區塊鏈跨境支付之完整系統，待日本出入境限制解除，即可開放用戶至日本特約商店使用GtPay消費。

TBCASoft為全球電信營運商打造高性能與安全的跨營運商區塊鏈平台和加值服務，目前正與「亞洲．矽谷」執行中心洽談協助政府推動亞矽計畫的可行性，同時也積極與各國政府單位在金融創新領域進行多方合作。

傳統跨境支付面臨高昂手續費、交易過程繁瑣、收款時間漫長等問題，隨著互聯網興起，區塊鏈＋跨境支付功能，運用其「去中介」特性，有效提升跨境交易效率、降低成本並減少多餘手續費用，加速無現金支付社會來臨。

據資策會「2020上半年行動支付大調查」指出，台灣消費者首選行動支付的比例(35.3%)，已首度超越實體信用╱金融卡(33.9%)，使用行動支付習慣大躍進，且日本已連續4年成為國人最愛造訪的國家，亞太電鎖定國人旅遊熱點，選定日本為布局區塊鏈＋跨境支付服務的起點，初期合作特約商店超過百萬家，集中於東京、大阪等國人常去地區，未來亞太電用戶出國前往指定合作商家，即可透過跨境支付服務，免換現金、免持信用卡，使用GtPay掃描QR Code即可直接在海外消費，並以亞太電帳單付款，主打方便且安全。

(時報資訊)