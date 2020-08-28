頂新和德文教基金會「接棒未來」棒球公益計畫捐贈50輛8人座交通車給學校等基層棒球單位，引發熱烈迴響。隨著味全龍隊今年完成新竹市立棒球場簽約，基於和新竹的深厚情誼，其中也捐贈多輛交通車予大新竹地區，用以提升基層棒球隊交通安全，載著孩子們前往夢想、接棒未來。

新竹市政府與頂新和德今（28）天舉辦捐贈儀式，沈慧虹副市長感謝基金會魏應充創辦人成立職棒第5隊落腳新竹，也贊助學校球隊球衣、球具設備和基礎訓練等。

交通一直是學校球隊移動的重大問題，曾有學校棒球隊曾在前往比賽途中，交通車在國道上拋錨，小球員們只好下來推車。頂新和德文教基金會魏應充創辦人長期關注台灣棒球教育發展，有感於「孩子的安全不能等」，從2017年起，連續3年捐贈交通車給桃園市光明國中、高雄市壽天國小及彰化縣永靖國中。頂新和德文教基金會副執行長蕭巧怡指出，魏先生今年決定挹注更多資源，在11縣市捐出50輛全新交通車，載著打棒球的孩子移地訓練、外出征戰，解決基層棒球長期交通問題，提升孩子們的安全。

新竹是科技城，縣、市人口合計約百萬人，味全龍隊今年5月與新竹市政府簽下球場委外經營合約，正式入主新竹，未來將和台北天母棒球場同是味全龍隊一軍主場。味全龍將深耕新竹，頂新和德文教基金會捐贈的多輛交通車也留在大新竹，希望提升基層棒球隊交通安全，經營在地民眾認同。

頂新和德捐竹市9輛交通車。（頂新和德文教基金會提供）

新竹市政府與頂新和德文教基金會今天共同舉辦「接棒未來」捐贈儀式。「龍來新竹，接棒未來！」沈副市長感謝接棒未來計畫，相信「棒棒是好棒，球球是好球，」來到新竹就是新竹人，歡迎大家加入新竹隊；沈副市長還表示，新竹市為扎根基層棒球，爭取8.7億元整建的新竹棒球場將於明年完工，一起為孩子接住美好的未來。

頂新和德基金歐陽劭瑋發言人表示，基金捐助代表魏應充先生經常期許「公益的腳步不能停」，多走一步，就多一分希望；歐陽劭瑋指出，魏先生一直強調：台灣的棒球不能再等，台灣棒球小球員孩子的安全也不能等，所以捐贈包括新竹市9輛交通車在內，合計台灣11個縣市、50輛車，以實際行動支持台灣各區域基層棒球發展！這次共有9輛車捐給新竹市內各單位，捐贈儀式由頂新和德文教基金會副執行長蕭巧怡致贈「安全之鑰」給受贈單位代表、新竹市沈慧虹副市長。

味全龍隊教練張泰山帶領出身新竹的球員江忠垣、王膺鵬出席，捐贈儀式由新竹市成德高中球員的戰舞揭開序幕。畢業於成德高中的江忠垣表示，印象中，以前搭過的交通車都舊舊的，很高興看到自己的母校受贈新車，希望學弟珍惜外界捐贈的資源。

新竹市教育處表示，竹市共有8所學校（成德、香山2所高中，西門、北門、舊社、科園、建功、關東6所國小）和體育會棒球委員會各受贈1輛8人座汽車，將有助於提升選手交通往返的安全，未來亦將結合味全龍隊辦理市內各學校棒球基層扎根計畫，及回饋社會活動。

(中時 )