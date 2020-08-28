台灣夏季籃球挑戰賽現場將限量發送盧廣仲月曆。(高雄九太提供)

NBA季後賽因故停賽、瓊斯盃又取消，備受矚目的「2020台灣夏季籃球挑戰賽」將在8月31日至9月6日登場，裕隆納智捷、台灣銀行、高雄九太科技、台灣啤酒等4隊將在夏季賽爭冠，第1戰登場的就是上季SBL冠軍戰組合裕隆對上台啤。現場將免費限量發送代言人盧廣仲月曆海報，以及福玉有機蛋、Samova德國有機花茶等好禮。

「2020台灣夏季籃球挑戰賽」將於台北體育館(紅館)1樓舉辦，全部賽程免費入場，電視、MOD由緯來電視台轉播，網路直播快樂電視APP，4隊努力展現夏季苦練的成果，回饋球迷對於台灣籃球的熱情支持。

夏季挑戰賽由年輕人熱愛的盧廣仲公益代言，盧廣仲曾獲得金曲獎最佳新人獎、最佳作曲人獎、最佳年度歌曲獎、電視金鐘獎戲劇節目男主角獎、新進演員獎等諸多榮耀。盧廣仲特別拍攝2020年9月至2021全年的月曆海報，現場免費贈送給到場應援的球迷珍藏，數量有限發完為止。

「2020台灣夏季籃球挑戰賽」4隊預賽將交手兩次，為了加強競爭性，8月31日至9月2日的首輪交手勝隊獲得積分1分；9月3日至9月5日次輪交手勝隊得積分2分，9月6日決賽將由積分第1名與第2名爭冠、第3名與第4名爭季軍。由於採取新賽制積分制，每一場都是關鍵，不能絲毫放鬆，4隊總教練與球星們都積極備戰。

由於新冠肺炎疫情導致瓊斯盃籃球賽取消，為了在籃球空窗期慰勞球迷，「2020台灣夏季籃球挑戰賽」現場免費限量發送由中藥循理飼養的蛋雞，口味清香甘甜無蛋腥味的福玉機能蛋，以及德國名牌精品Samova有機花茶等好禮，讓球迷到場後不但享受精彩球賽視覺衝擊，還能享受好吃好喝的好禮。

(中時 )