韋禮安將於12月19日在台北流行音樂中心舉辦「而立之後」演唱會，相隔五年在台舉辦大型個唱，不少粉絲已磨拳擦掌準備在本周30日搶票，韋禮安得知粉絲心意，開心釋放演唱會內容，放話要勾起粉絲的「回憶殺」，演唱會上將首度獻唱過去發表在音樂平台上的DEMO作品，「讓大家聽聽我當時的青澀之歌，再一起走向『而立之後』」。

不僅如此，為了配合這次全部更新、與先前八場巡迴完全不同的舞台造型，他還悄悄報名了健身課程，準備開始鍛鍊身體，表示當天會給歌迷「好看的」保證耳目一新。為了這場暌違多年在台的大型售票演唱會，他近期已投入籌備階段，為了更貼近粉絲、更近距離地互動，決定犧牲一些座位，在觀眾席加設子舞台，讓大家能更清楚地看見他，聽他唱歌。

韋禮安上週末在台北小巨蛋參與超犀利趴演出，自在揮灑的舞台效果和紮實又具渲染力的演唱功力，征服了小巨蛋上萬歌迷，讓眾粉絲不斷在社群網站上急呼「好擔心搶不到演唱會門票」，韋禮安事後也在社群網站喊話：「我不愛說大話，但錯過這次後悔一世！」他日前報名健身課程，希望能學習一些健身技巧，「以後可以在家持續鍜鍊，加上最近腰不太舒服，藉著加強肌力，希望可以舒緩症狀」。他因之前滿檔的宣傳期忙到變瘦，也沒時間運動，計畫靠著開啟健身課程，好好加強體能兼鍜鍊身體，讓他可以更從容地面對超過2個小時的演出。

韋禮安12月19日在台北流行音樂中心舉辦演唱會。（The Orcard提供）

除了新造型，韋禮安透露「而立之後」演唱會將難得公開演唱當年在音樂平台上發表過的DEMO，重新回到大家初認識他的時期，「對於長期有關注我的粉絲來說，演唱這些歌曲應該是一大福利，都是『回憶殺』」；他表示當時創作的作品是「而立之前」，充滿著當時的青澀感，正因如此他才能一步一步走到成熟的「而立之後」，希望能將這個屬於他的成長過程與一直支持他的歌迷朋友分享。韋禮安「而立之後」演唱會門票8月30日中午12點在KKTIX開賣。

(中時 )