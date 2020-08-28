2020高雄電影節28日公布影展招牌單元「國際短片競賽」的入圍名單，在報名「國際組」、「台灣組」和「VR組」的作品中，共選出87部電影進入決審名單，角逐總獎金超過130萬新台幣的15項大獎，所有入圍作品將在影展期間由專業評審進行評選後，在10月24日公布得獎名單。

本屆國際短片競賽的「國際組」和「台灣組」經過長達數個月的看片過程和初選評審團長達兩天共20小時的討論後，最終選出來自23個國家共68部入圍作品，「VR組」則在多日激辯後，選出了來自13個國家的19部作品，多部入圍作品先前已在坎城、柏林、威尼斯、多倫多、日舞、克萊蒙費鴻、西南偏南等世界知名影展角逐大獎。

沈浸式劇場作品《拯救稻草人》利用多種VR技術，讓觀眾進入魔幻淒美的劇場世界。（雄影提供）

今年的國際競賽主要入圍華語作品，包括在金馬獎獲得最佳劇情短片，描繪祖孫三代情誼的〈紅棗薏米花生〉；改編自緬甸童兵史實拿下台北電影獎最佳短片的〈幽魂之境〉；在台北電影獎打敗眾多演員，拿下最佳新演員獎的〈主管再見〉；獲得金穗獎最佳劇本，以漁船上移工生活為背景的〈第一鮪〉，以及〈當 一個人〉金馬獎得主黃勻弦和廖珮妤合導的新片〈山川壯麗〉等。

電影《一級玩家》特效設計史都華坎貝爾最新作品《腦洞大開》將帶領觀眾進入奇幻世界。（雄影提供）

國際短片部分，包括多倫多影展最佳短片，描寫孤單中年男子與貓咪生活記事的〈愛是貓愛是我〉；將鏡頭對準餐桌上的家人，在西南偏南影展拿下紀錄短片評審團獎的〈桌邊對話〉；同樣參展西南偏南影展，拿下評審團大獎的〈單車失蹤記〉，則以一鏡到底方式拍攝以色列不為人知的黑暗角落；而勇奪今年柏林影展最佳短片銀熊獎的〈菲律賓女孩〉，透過在高爾夫球場工作的少女，道盡當地社會結構的無奈與現實。

在VR作品部分，台灣導演李欣恬的〈Closet〉透過精緻的偶動畫，溫柔觀察成長過程中對於性別的徬徨；曾參與《奇異博士》和《一級玩家》特效設計的史都華坎貝爾，導演作品《腦洞大開》3集系列作透過特異的互動方式和詭譎視效讓人大開腦洞；本屆唯一入圍的沈浸式劇場作品〈拯救稻草人〉，則利用多種VR技術，讓觀眾進入魔幻淒美的劇場世界展開冒險；〈凝視入鏡：心的信號〉，結合互動技術，讓觀眾行走於冷酷異境中，以科幻手法論辯真實與虛假的母題。

(中時 )