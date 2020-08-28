Aeonmotor宏佳騰智慧電車今（28）日舉辦週年記者會，公開全新概念電動車Ai-2 Gather，並於會中宣布與台灣大哥大企業結盟，聯手開發智慧車聯網應用，攜手提升智慧電車的騎乘體驗。

宏佳騰加入PBGN（Power by Gogoro Network）聯盟後，於2019年推出Ai-1系列車款，在今年迎來銷售突破1萬台的佳績，一年來Ai-1車友累積里程達29726968公里，已可從地球前往月球77趟，成績斐然；宏佳騰執行長林東閔指出，Ai-1系列銷售中有32%來自車友推薦，對此他不僅特別感謝車友的支持，也代表宏佳騰智慧電車真實獲得車友青睞。目前宏佳騰旗下的營運門市則是自2019年8月28日從10家累積到30家，未來也將會穩步拓展門市，提供更好的服務品質。

藉著旗下智慧電車邁入品牌週年之際，宏佳騰也正式發表Ai-2 Gather三輪智慧電動概念車，取其「AI Togather」的諧音，代表將運用AI科技來提升行車安全的目標。在此之後，宏佳騰也成為PBGN聯盟中首位自行研發車架的車廠，寫下新的里程碑。預計2021年Ai-2 Gather會正式量產推出。

宏佳騰執行長林東閔表示，Ai-2 Gather不僅是三輪智慧電動概念車，還搭載升級後的CROXERA智慧儀表系統，並連動車聯網服務，滿足物流業者對於駕駛行為、安全提醒、系統聯動機制等需求的重視，帶領台灣商務應用邁向更安全、更加便捷智慧時代。

宏佳騰執行長林東閔點出，如今新商務時代來臨，每個人坐在家裡，就可以點餐送到家，或者是宅在家就可以線上購物宅配到府，宅經濟商機無限，但是車輛選擇有限。看見電子商務蓬勃發展下，台灣物流業者對於最後一哩路的遞送有相當大的需求，且期待可以透過科技提升效率、透過專業提升安全。林東閔舉例，Ai-2 Gather後兩輪的設計，不僅更適合載重，結合CROXERA智慧儀表系統，可以提供多方面車聯網資訊，包含可提醒物流士下一個送貨地點，再加上與HERE地圖深度合作的基礎，將可提升物流效率。

台灣大哥大總經理 林之晨指出，台灣大哥大擁有20MHz 的 700MHz 頻譜，擁有覆蓋廣、穿透力高的特性，特別適合用於車聯網應用。不僅如此，林之晨也打趣的表示，momo洽巧正在組建自家的物流車隊，看見今日宏佳騰發表的Ai-2 Gather智慧三輪智慧電動概念車，彷彿是為momo自建車隊需求所打造。然而後續雙方會否在此進一步合作，林東閔表示還要進一步商談。

宏佳騰指出，CROXERA智慧儀表系統自2018年推出，以使用者的安全作為設計主軸，包含多項貼心的智慧功能，例如可依照路況提供Turn-by-turn視覺與語音導航、即時顯示當時速限以及測速照相情報等資訊，還可透過手機簡訊發送位置相關資訊給緊急聯絡人等功能。並且首度公開App v2.4版將帶來的全新功能，包含重新設計的介面、累積里程預告、自行訂定里程起算日等貼心功能。宏佳騰指出，CROXERA智慧儀表系統自開發之初，就採用分散式系統，需要透過智慧儀表、手機App以及雲端伺服器共同連動，台灣大哥大團隊攜手合作，未來將實現台灣第一款4G車聯網機車，早一步佈局5G時代。

透過CROXERA智慧儀表系統升級的雲端服務，新一代IoV車聯網將推出許多新功能，包含SMART NOTICE功能可實現更多不同的行車安全提醒，道路側與車體本身資訊會產生更多連結，因應不一樣的即時路況給予駕駛預警。也將與台灣大哥大正在進行的4G OTA與車隊管理服務，讓IoV車聯網有更多發展性。

CROXERA智慧儀表是由儀表跟手機App透過BLE近距離網路，實現雲端網路連結功能。透過手機4G升級到5G，將會大幅優化App功能與介面，讓台灣不僅是機車造車技術發達，更是在機車行車安全層面更為提升。

(科技)