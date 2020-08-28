日本首相安倍晉三因病情惡化，為避免耽誤國政，今（28日）確定辭去首相職位，消息傳出後，投資人理智斷線，瘋狂殺出手中持股，日股一度嚇趴，狂瀉逾600點（或2.6%），成為亞股重災區。

據NHK新聞網28日報導，安倍計畫辭職。安倍表示，他希望避免因自身慢性病惡化而妨礙國內政治局勢。

安倍日前兩度赴醫院檢查，引發外界關注健康狀況，預料將在日本當地時間下午5點（台灣時間4點）的記者會親自對外說明。

(中時新聞網)