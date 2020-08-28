日相安倍病情惡化閃辭 日股一度嚇崩逾600點 13:402020/08/28 中時新聞網 吳美觀 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 日本首相安倍閃辭，日股一度暴跌逾500點。（示意圖/達志） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 日本首相安倍晉三因病情惡化，為避免耽誤國政，今（28日）確定辭去首相職位，消息傳出後，投資人理智斷線，瘋狂殺出手中持股，日股一度嚇趴，狂瀉逾600點（或2.6%），成為亞股重災區。 據NHK新聞網28日報導，安倍計畫辭職。安倍表示，他希望避免因自身慢性病惡化而妨礙國內政治局勢。 安倍日前兩度赴醫院檢查，引發外界關注健康狀況，預料將在日本當地時間下午5點（台灣時間4點）的記者會親自對外說明。 (中時新聞網) #日股 #暴跌逾 #安倍 #閃辭 #日本首相安倍晉三 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《港股》金管局緊盯匯率 港股穩步走 11:082020/08/28 財經 大金空調 發表防疫健康宅5方案 04:102020/08/28 產業特刊 小鵬汽車登美股 募資翻倍 04:102020/08/28 全球財經 特斯拉市值 破4,000億美元 04:102020/08/28 全球財經 群創飆漲 爆108萬張新天量 04:102020/08/28 財經要聞 《商情》運價走軟 BDI指數續跌 10:172020/08/28 財經 7月台股飆 壽險海賺近500億 04:102020/08/28 金融．稅務 《盤中解析》雙王厭戰 月線告急 11:082020/08/28 財經 《美股》同業看不到車尾燈 特斯拉股價再創新高 09:092020/08/28 財經 多空交戰 台股期現貨拚守12,700點 09:542020/08/28 財經 財經熱門新聞 陸半導體廠爆大錢坑 2家台廠慘了 - 財經 外資開降評第一槍 台積電恐爆庫存風險 股價突然斷電 - 即時 台積電老將求去真相曝光 陸廠快崩潰 7奈米機台去哪了？ - 財經 賣10張台積電賺3萬喊爽後 散戶看到這幕崩潰了 - 財經 聯發科斷貨不怕！華為搶市大砲打小鳥 台IC設計爆剩2年好運 - 即時 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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