宏佳騰（1599）電車上市周年，今日發表Ai-2 Gather三輪智慧電動概念車，瞄準商務運用。宏佳騰執行長林東閔也和台灣大哥大總經理林之晨同台宣布，以企業結盟關係，聯手開發智慧車聯網的一般騎乘及商務應用。

宏佳騰今（28）日舉辦電車上市周年記者會，繼2019年推出第一台智慧電車Ai-1系列車款，今日領先全台技術發布全新概念電動車Ai-2 Gather，後續將正式發表新車上市。

宏佳騰進軍電車市場後，站穩機車市場，今年1至7月領牌5601輛（含油車＋電車），較去年同期的1738輛成長222.27%，並成為同業中成長冠軍。帶動宏佳騰1至7月營收達13.56億元，年增1.95%，今年累積營收首度優於去年。

宏佳騰自去年推出Ai-1系列車款後，陸續再發表Ai-1 Sport、Ai-1 Comfort/Comfort+等多款車型，6月剛推出的Ai-1 Sport ABS車款，使得銷售持續攀升；新車款加上外銷市場回溫，宏佳騰7月營收2.1億元，年增47.59%，月增49.73%。

展望全年，宏佳騰今年在內銷市場表現亮眼，外銷訂單也逐漸加溫，有利今年營收獲利表現。

宏佳騰今（28）日舉辦電車上市周年記者會，執行長林東閔表示，除了帶來Ai-2 Gather三輪智慧電動概念車，也期待Ai-2 Gather透過搭載升級後的CROXERA並連動車聯網服務，滿足物流業者重視的駕駛行為、安全提醒、系統連動等機制，帶領台灣商務應用。

CROXERA智慧系統自2018年推出，是品牌要超越其他業者的重要武器。宏佳騰執行長林東閔今日宣布與台灣大哥大團隊攜手合作，實現全台第一款4G車聯網機車，透過雙強聯手優勢，即早布局5G世代。他進一步提到，透過CROXERA升級的雲端服務，新一代IoV車聯網服務將有更多功能將推出，包括更多不同的行車安全提醒。此外，宏佳騰與台灣大哥大正在進行中的4G OTA和車隊管理服務，也將使IoV車聯網功能有更多發展性。

(時報資訊)