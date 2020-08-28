台61線拖曳車直衝工程車，車頭撞爛人夾駕駛座，消防救護隊緊急救援。（彰化踢爆網提供／吳敏菁彰化傳真）

台61線拖曳車直衝工程車，車頭撞爛人夾駕駛座，消防救護隊緊急救援。（彰化踢爆網提供／吳敏菁彰化傳真）

台61線拖曳車直衝工程車，車頭撞爛人夾駕駛座，消防救護隊緊急救援。（彰化踢爆網提供／吳敏菁彰化傳真）

暴雨過後太陽才出來，台61線彰化縣線西路上午11點30分，行駛中的拖曳車衝撞施工中的工程車，撞擊力道猛烈，頭撞成一團爛鐵，扭曲變形，62歲陳姓駕駛被夾在車內動彈不得，彰化縣消防局緊急動員救援，線西分隊用敲擊棒打開車門，司機右腿開放性骨折，大量噴血，協助止血後將司機護送到擔架，送醫急救。

台61線近來一下起豪大雨就事故頻傳，今天上午一陣暴雨後，地面仍濕滑，剛好路段正在進行工程施工，路旁都是工程車，拖曳車運載兩大貨櫃經過，竟一頭撞上工程車，力道猛烈，工程車也被撞偏，陳姓駕駛霎時天旋地轉，右腿鮮血狂噴，陳姓駕駛擠在駕駛座，動彈不得，但還好馬上恢復意識，自行先止血。

消防救護隨即趕到，用敲擊棒撞破車門，發現陳姓駕駛流血、開放性骨折，還好有先初步止血，協助先將血止住，但人卡在駕駛座內，動用器材，花了10分鐘，將駕駛移到擔架，緊急就近護送童綜合醫院。

這次事故的原因和肇事責任歸屬，警方還在進一步調查中，但下雨地面潮濕積水，特別容易失控打滑，特別提醒，一但有水漂現象，應立即放開油門、抓緊方向盤，保持車輛向正前方行駛，切勿踩剎車減速，讓車輛自然減速倒恢復控制。

(中時 )