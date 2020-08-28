隨選網路OTT影音席捲大眾眼球，衝擊傳統電視台收視及營收。各大有線電視台業者今上午齊聚立院，將矛頭指向NCC所訂定的法規，要求電視台須於每晚黃金時段播放本土劇的作法，是讓電視台難與OTT公平競爭的主因，呼籲NCC順應潮流鬆綁，別讓業者與觀眾都陷入雙輸的結果。

隨著民眾漸漸習慣透過網路追劇、看電視，讓每月收費動輒達500元、內容卻充斥廣告的第四台開始湧現「剪線潮」。根據NCC統計，今年第二季全國有線電視（亦即第四台）總戶數已跌至491萬戶，創歷史新低；相較去年同期，減少12.8萬戶，年減2.55％。

為緩解收視戶流失，今天上午包括緯來、八大、中天、TVBS、壹電視、東森、龍華、龍祥等業者，前往立院出席「新媒體競爭下本國有線電視頻道的生存空間」公聽會時，幾乎所有業者都將癥結點指向《衛星頻道節目供應事業播送本國節目管理辦法》當中，規範電視事業於每晚8至10時的黃金時段，若播送外來節目，不得接受「冠名贊助」，且自製節目比率要達到25％。

有業者指出，法令規定業者在黃金時段只能播放本國電影，問題是觀眾自主性非常強，不僅造成業者編排影片時段受到極大限制，且在同一時間，境外的華語頻道經常都是在播放強大的動作片，讓台灣業者受到極大壓迫，收視率也證明觀眾不買單，電視台在惡性循環下，將造成日後想要購好好的影片也會變得非常弱勢。

另有業者表示，每個電視台都有自己的排播策略，但法令卻限制業者的商業競爭，「如果是自己沒把影片排好，輸了就認輸，但如果是輸在法令，就會很不甘心」。

有業者則說，法令的目的是要保護消費者權益，問題是，現在是高度分眾的時代，電視台本來就該依照觀眾的習慣，在適合的時段播放適合的影片，這樣才是真正照顧多元的消費市場；結果現在的法令，卻要求業者在特定時段播放觀眾不需要的片子，這對觀眾及業者都不是好事。

與會的世新大學客座教授彭懷恩表示，當初法令的制定是為了保護本國影視業者，這對台灣是有利的，但現在情況已明顯有變化，NCC有必要順應潮流嘗試鬆綁，或許可先降低5個百分點作為政策評估參考，不然業者都有點快活不下去。

台藝大教授賴祥蔚也說，歐盟面對境外OTT的做法就是納管，要求必須向歐盟採購30％的內容，或者跟歐盟業者合作；反觀台灣是否也要思考採取歐盟對OTT的精神，要求境外業者對扶持台灣本土內容也要盡到貢獻，而不是像現在只是約束本土，但對境外業者卻沒有絲毫約束。

對此，NCC電台與內容事務處處長黃金益表示，NCC並沒有限制觀眾何時看電視，且當初之所以要求提升本國自製節目的比率，是因為消費者反應一直在看重播的戲劇；加上韓流崛起，導致台灣影視產製走下波，這是非常不好的狀況。

黃金益強調，黃金時段的播放規定，是為了保護消費者權益，因為該時段就是最多人收視的時段，各國也都有類似的管制。他說，對於業者的意見，會再帶回NCC做內部討論。

(中時 )