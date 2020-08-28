41歲「偶像劇女王」陳喬恩可說是愛情事業兩得意，除了與馬來西亞籍男友「Alan」曾偉昌感情穩定外，戲劇、代言也從不間斷。但近日受邀主持晚會時，穿著貼身洋裝的她，一個轉身被網友發現「小腹凸起」，並將畫面截圖上傳引發網友們熱烈討論。

陳喬恩過去以偶像劇《薰衣草》出道後，陸續拍攝《MVP情人》、《千金百分百》、《命中注定我愛你》等戲，自然又細膩的演技獲得觀眾肯定，也奠定她「偶像劇女王」的頭銜。2010年開始她將重心移往大陸，在《佳期如夢》、《笑傲江湖》、《放棄我，抓緊我》、《獨孤皇后》等戲中再度演技大爆發，人氣及事業也攀上顛峰。

在 Instagram 查看這則貼文 Joe Chen 陳喬恩（@iam_joechen）分享的貼文 於 PST 2019 年 12月 月 25 日 下午 7:23 張貼

去年陳喬恩在戀愛實境節目《女兒們的戀愛》中，與小9歲的Alan配對成功進而發展戀情，雖一開始遭到酸民唱衰「只是節目效果、不久後肯定分手」，但陳喬恩靠時間證明兩人的感情，今年的七夕情人節還公開放閃在IG上曬出男方送來的花，甜蜜指數破表羨煞旁人。

在 Instagram 查看這則貼文 Joe Chen 陳喬恩（@iam_joechen）分享的貼文 於 PDT 2020 年 8月 月 19 日 上午 12:55 張貼

近日她在微博上曬出一系列美照，準備出席受邀的晚會，在照片中她以黃色貼身一字領剪裁的洋裝，襯托出白皙美肩與性感鎖骨，得到網友一遍讚賞，但在晚上的節目中，一個轉身竟被發現小腹凸起還遭網友截圖在網路上瘋傳，陳喬恩隔天也立即轉發貼出哭臉表情坦言：「秋遊了3天，又不忌口吃胖了…。最近有很多好吃的怎麼辦啊..減肥對吃或而已(言)真的辛苦」，粉絲也紛紛跳出來護航表示「姐姐真的不胖」、「明明還是那麼美」、「放開吃，快樂就好」、「胖了也好看」。

陳喬恩貼身裙轉身「小腹凸起」 0修圖身材全都露（圖／微博@飯圈雜談）

陳喬恩貼身裙轉身「小腹凸起」 0修圖身材全都露（圖／微博@陳喬恩）

(中時新聞網)