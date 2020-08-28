台中市太平警分局27日下午擴大舉辦社區治安座談會，邀請轄內各級民意代表、行政機關、里(鄰)長、守望相助隊、社區大樓管委會、保全業及地方仕紳等約150人一同參加與會，市警察局副局長魏慶賢特別到場肯定分局的用心，他也道出「警民多互動、歹徒不敢動」，強調警民合作的重要性，一同打造良善的宜居城市。

隨著太平地區人口增加及產業快速發展，治安、交通也是在地居民最關心的議題，會中太平警方針對轄內的治安、交通概況向鄉親們說明，在治安方面，說明太平地區無論是暴力犯罪、全般刑案均是逐年降低的趨勢，另犯罪預防宣導方面，將各類型詐騙手法逐一破解，用生活化案例及詼諧的口吻讓與會人士莞爾一笑並加深印象。

其次，交通概況部分，透過簡報及實際車禍影片之播放，宣導路權觀念及防禦駕駛的重要性，讓大家臨場感十足，期間亦有廉政倫理宣導。在簡報過程警方更透過有獎徵答炒熱氣氛，無形中又拉近警民的距離。

太平警方表示，感謝與會來賓的共襄盛舉及對分局的肯定，正所謂「警民多互動、歹徒不敢動」，分局將持續落實警政社區化，運用民力及建構友善通報網，透過聯防機制，降低治安死角，讓民眾感受警方維護治安的用心，一同為太平的治(交)安努力。

(中時 )