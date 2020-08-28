裕民(2606)子公司裕民航運(新加坡)私人有限公司，委託青島北海船舶重工有限責任公司建造載重噸325,000公噸超大型礦砂船(VLOC)散裝貨輪「裕元輪」，今日在青島北海造船廠舉行命名儀式，預定9月中旬交船營運。裕民指出，適時淘汰老舊船舶，有利裕民提升競爭力，隨著這次新船的加入，運力提升搭配數位化船隊管理，可望挹注獲利。

裕元輪載重噸325,000公噸，是青島北海船舶重工公司為裕民建造的第1艘超大型礦砂散裝船，承運裕民與全球最大鐵礦石生產商巴西淡水河谷Vale International SA of Switzerland公司簽訂的25年鐵礦石長期運送合約。

該船除了以節能環保概念打造，看準未來航運業陸續導入物聯網(IoT)、船聯網(IoS)等數位化技術，在裕民航運管理團隊的戰略布局下，優化船舶性能(PE)、船況即時監控(CME)、船舶保安及操作可靠度提升(RSE)，並成為全球首製，同時獲得DNV GL船級社認可SmartShip(PE、CME、RSE)三項智能指標的先進超大型礦砂專用船舶。

今年上半年全球爆發新冠肺炎疫情，BDI平均數僅685點，較2019年同期895點，減少23％。不過目前散裝市場自6月起已逐步復甦，各船型運價指數接連回升，第3季是北美穀物出貨旺季，加上大陸鐵礦砂需求攀升，帶動全球運輸需求回補，市場反彈力度將增強。裕民預期市場最壞的狀況應已過去，隨著下半年如各國政府應對疫情的措施逐漸明確，並開始積極振興經濟與擴大內需，增加基礎建設投資，將帶動散裝市場回揚。

而裕元輪的交入，將開始執行承運巴西淡水河谷公司(Vale)巴西出口至大陸鐵礦石運輸業務至2045年，預計這份25年的合約包含裕元輪及今年底將交船的另一艘VLOC，兩艘船總收入達美金6億元以上，有助於提升裕民長約船比重並創造長期穩定的現金流量及利潤。

裕民表示，散裝航運的成長周期特性明顯，目前再次來到景氣循環的底部。裕民規避於市場高峰期下訂單，並適時淘汰老舊船舶，替換成環保節能新船，有規劃的擴充船隊將有利裕民於市場好轉時提升競爭力，隨著這次新船的加入，運力提升搭配數位化船隊管理，可望帶來獲利。

(時報資訊)