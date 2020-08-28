總統蔡英文28日上午在漢翔廠區出席「F-16維修中心成立典禮」時表示，有了F-16維修中心，戰機維修所需時間會大幅縮短，妥善率也會大幅提升，確保國防前線的空優戰力。隨著更多廠商的參與、加入，台灣國防自主能力、航太產業發展的技術，一定能夠更加升級，提升台灣在國際航太供應鏈地位。

蔡總統透露，在維修中心成立後，將可釋出能量，優先由國內廠商籌建，未來30年的產值，粗估約有795億元，每年將可創造600多個就業機會，創造整體產業效益高達2,000億元。

蔡總統當場感謝行政院副院長沈榮津的督導，並整合國防部、經濟部，及漢翔公司，讓政府跟民間能夠緊密合作，順利籌組F-16維修中心國家隊。

蔡總統說，今天F-16維修中心揭牌啟動，不僅是在強化空軍實質戰力，更是發展國防產業的重要里程碑，啟動台灣航太產業邁向國際。她很高興看到大家來到漢翔，共同見證。

蔡總統認為，捍衛中華民國台灣主權，維持區域和平穩定，不是靠卑躬屈膝，而是要有堅實的國防。有了維修中心，戰機維修所需的時間，會大幅縮短，妥善率也會大幅提升，確保國防前線的空優戰力。

回想過去4年，在推動國防產業，落實國防自主的路上，我們都遇過許多困難，但是為了保障國家安全，我們依然堅持往前邁進。

從「潛艦國造」的啟動和順利執行、加速F-16構改工程，完成「勇鷹號」高教機的首航，及今天F-16維修中心揭牌等成果，證明我們走在正確的道路上。

蔡總統指出，國防產業的推動，是台灣國防的基石，為國軍提升戰力，而國防產業的推動，是台灣決心的象徵，讓世界看到我們守護國土的意志。

蔡總統說，「和平要靠國防」，其實不只如此，我們現在要做的是「國防興產業」。產業鏈建立起來、技術移轉做出成果，整個產業才能發展，也有誘因培養更多科技人才，讓台灣整體更加繁榮。

去年8月，她來漢翔參訪F-16構改工程，和洛克希德·馬丁（Lockheed Martin）公司的朋友們交換意見時，他們談到，這裡有世界最好的團隊；而今天F-16維修中心的成立，更是代表著，對台灣航太產業的最佳肯定。

蔡總統強調，未來F-16維修中心，也要有一定比例的退伍空軍保修人員，讓他們從軍時，所學到的專長與經驗，在退伍後，仍然可以有所發揮，並透過軍民合作，將他們的本事，對國防產業的發展有所貢獻。

蔡總統透露，她聽說本月上旬漢翔招商說明會，110家廠商出席，已有69家廠商表達參與零組件產製及維修的意願。她責由經濟部、國防部、漢翔公司，要定期召開招商說明會，提升國內產業界投入F-16維修中心的機會和意願。

她相信隨著更多廠商的參與、加入，台灣的國防自主能力、航太產業發展的技術，一定能夠更加升級，提升台灣在國際航太供應鏈的地位。

她也請Lockheed Martin公司的朋友，積極協助台灣廠商取得國際驗證，我們一起努力，共同開拓雙邊合作的未來。

她也要特別感謝所有跟政府一起打拚，推動國防產業的工程師、科學家及廠商們真的很辛苦。這個功勞不是政府的，是各位的，未來政府推動國防航空產業，還需要大家的支持，我們繼續為國防自主、產業升級，一起來努力。

隨後，蔡總統也在漢翔董事長胡開宏陪同下，視導漢翔公司棚廠，聽取F-16零組件及組裝線展示說明，及專業人員獲證現況。今日出席政府官員與公司主管，包括國安會秘書長顧立雄、國防部長嚴德發、經濟部常務次長林全能、Lockheed Martin公司專案經理Paul Scott，及漢翔總經理馬萬鈞等人。

(工商 )