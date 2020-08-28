三星繼8月初的Galaxy Unpacked發表會，揭曉Galaxy Note20系列手機、Galaxy Watch3以及Galaxy Buds Live等產品後，正式宣佈將在台灣時間9月1日舉辦「Galaxy Unpacked Part 2」全球發表會。與Part 1發表會一樣，因為疫情影響，本次將是線上發表會。想一睹Galaxy Z Fold2的完整風采，就要全程鎖定。

在8月份的Galaxy Unpacked發表會中，三星便已公開將在9月1日替Galaxy Z Fold2舉辦以它為主角的發表會，如今總算正式確實發表會時間，將落在台灣時間當天晚上10點，小小熬個夜就能在第一時間直擊三星新一代可摺疊螢幕手機的面貌與特色。

三星在上一次發表會中已公開Galaxy Z Fold2結合智慧型手機的便攜與靈活性，以及平板大尺寸螢幕的特性，能在行動裝置上實現更強的生產力。搭載兩個邊對邊、近乎無邊框的「O極限全螢幕」。封面螢幕達6.2吋，主螢幕則達7.6吋，共會推出黑（Mystic Black）與銅（Mystic Bronze）兩款新色。

此外也將再次與紐約標誌性時尚品牌 Thom Browne展開跨界合作，推出Galaxy Z Fold2 Thom Browne Edition限量聯名款。上一代Galaxy Fold雖在台推出，但是並沒有連帶推出Thom Browne Edition限量聯名款，今年度台灣星粉有沒有機會入手，令人好奇。

三星將在Galaxy Z Fold2身上展現哪樣不同於Galaxy Z Flip 5G的生產力應用，達成商務人士或者對於行動辦公有高度需求人士的期待，相信在9月1日發表會中都將一一揭曉。三星將會在全球官網、三星台灣官網以及YouTube進行本場發表會的直播。邀請星粉一同守在電腦前直擊！

(科技)