館長陳之漢今天凌晨2時許，於林口區仁愛路成吉思汗健身館遭槍擊，館長中槍送往長庚醫院救治，案發不久後，日前摸透館長長達5分鐘的23歲劉男自行投案，劉男經製作約2小時筆錄後，警方將他依殺人未遂、槍砲彈藥管制條例下午一時45分移送至新北地檢署複訊。

劉男待在林口警局約莫11個鐘頭，劉男體態圓潤，身穿牛仔褲、黑色上衣遭警移送過程低頭不語，就算面對媒體團團包圍提問「為什麼要開槍？」、「和館長有什麼糾葛」等等問題，他都面無表情、不願回應。

(中時 )