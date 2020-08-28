待警局11小時 轟館長3槍劉嫌穿黑衣遭移送不發一語 14:062020/08/28 中時 戴上容、 王揚傑 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 劉嫌穿黑衣激凸遭警移送至新北地檢署複訊。（圖／記者戴上容攝影） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 館長陳之漢今天凌晨2時許，於林口區仁愛路成吉思汗健身館遭槍擊，館長中槍送往長庚醫院救治，案發不久後，日前摸透館長長達5分鐘的23歲劉男自行投案，劉男經製作約2小時筆錄後，警方將他依殺人未遂、槍砲彈藥管制條例下午一時45分移送至新北地檢署複訊。 劉男待在林口警局約莫11個鐘頭，劉男體態圓潤，身穿牛仔褲、黑色上衣遭警移送過程低頭不語，就算面對媒體團團包圍提問「為什麼要開槍？」、「和館長有什麼糾葛」等等問題，他都面無表情、不願回應。 館長遭槍擊後消息傳至對岸 陸網友：做戲裝逼嗎？ 網問館長槍擊後開直播是什麼心態 鄉民論戰 (中時 ) #館長 #移送 #警局 #林口 #11 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 館長中槍第一時間開直播抽菸「反館連盟」粉絲罵翻 10:002020/08/28 社會 轟館長3槍劉嫌無業卻雇2律師陪同作筆錄 犯案前不斷喝酒壯膽 12:082020/08/28 社會 館長凌晨連被開3槍中彈倒地哀嚎 護理師揭「傷到爆炸」內幕 03:442020/08/28 社會 轟館長也會挫 23歲劉嫌花3000元搭計程車埋伏3小時 下手前「喝酒壯膽」 10:242020/08/28 社會 館長中槍後開直播「菜農」林佳新PO文回應了 09:102020/08/28 社會 當街槍擊館長23歲劉姓男子 擁3項不良前科及持毒品紀錄 09:362020/08/28 社會 5個月前才被黑衣人突襲 蔡阿嘎見館長中彈9字回應 10:582020/08/28 娛樂 「讓我摸一下嘛」埋殺機 23歲男遭肉搜圍剿 怒轟館長3槍 08:532020/08/28 社會 「館長」陳之漢凌晨遭當街連開3槍 倒臥血泊緊急送醫 嫌犯投案 02:572020/08/28 社會 劉嫌高中肄業待業啃老中 案發後父母不願出面 13:142020/08/28 社會 社會熱門新聞 館長凌晨連被開3槍中彈倒地哀嚎 護理師揭「傷到爆炸」內幕 - 社會 新竹情侶活春宮外流 市府前女上男下「騎乘式」搖來搖去 - 社會 館長中槍後開直播「菜農」林佳新PO文回應了 - 社會 疑似換裝瓦斯不慎凌晨4點大火 員林知名豆漿店1死2傷 - 社會 見同學女友洗澡下面癢 台大生「上往下」看光還狂拍 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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