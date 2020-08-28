香港招牌綠葉艾威（徐威信）出道多年、拍過許多電視劇，是著名的綠葉王，不過他日前卻傳出與圈外老婆18年婚姻觸礁，兩人還遭傳分居，而艾威昨（27日）則首發聲認了離婚，艾威表示雙方都沒有第三者「過往我們互相扶持，往後亦會互相祝福」。

61歲艾威與圈外老婆Lisa在2002年結婚，儘管兩人婚後沒有子女，不過艾威過去曾對外表示，夫妻倆都把伯恩山愛犬當作兒子疼愛，是著名的模範夫妻檔代表，而艾威過去也和Lisa經歷患難，Lisa在2014年被發現子宮有腫瘤，艾威不昔砸百萬港幣為愛妻治病，甚至還捐肝救Lisa。

昔日夫妻情深，如今卻已成追憶，艾威與Lisa的18年夫妻情斷，而艾威昨則在臉書感性表示，他和Lisa的事實在不想打擾大家，艾威只希望事情早日過去，同時，他也強調：「我們都沒有第三者，過往我們互相扶持，往後亦會互相祝福」。

其實，艾威在日前傳出婚變時，他就向《東網》坦言，曾長時間努力維繫婚姻，可惜事與願違，艾威也不忘為Lisa發聲，表示雙方都是離婚的受害者，希望外界不要過度批判。

(中時新聞網)