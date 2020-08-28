道奇隊今日與巨人進行雙重賽，早場由王牌投手柯蕭（Clayton Kershaw）領銜，先發6局無失分，拿下本季第4勝，且他生涯勝率0.698，已經成為大聯盟史上勝率最高的左投手，寫下傳奇紀錄。同場隊友貝茲（Mookie Betts）達成生涯千安，道奇不僅以7比0完封巨人，也創造紀錄夜。

昨日道奇與巨人響應罷賽，因此今日進行雙重賽，首場由柯蕭掛帥先發，他主投6局僅被敲4支安打、有4次三振，順利拿下本季第4勝，自責分率僅1.80。這也是他生涯248場先發以來拿下第173勝，勝率高達0.698，超越名人堂投手福特（Whitey Ford）的0.690，暫居大聯盟史上勝率最高的左投。

道奇強打球星貝茲達成生涯千安，是現役第4快。（美聯社）

此外隊友貝茲擔任第一棒，第4打席敲出一壘安打，以27歲年紀達成生涯千安里程碑，僅花824場、3761打席、3322打數，以場數來看是目前現役球員第4快，現役第一是太空人「阿土伯」艾爾圖維(Jose Altuve)的786場；史上最快是1932年華納(Lloyd Waner)的686場，史上第三快是日籍球星鈴木一朗，僅花696場。

其實昨天本由柯蕭先發，但柯蕭為了響應黑人遭槍擊事件而力挺貝茲，聲援罷賽行動，他坦言今日表現普普，因受到外在社會議題而受到影響，「今天有點掙扎，現在有更多比棒球更重要的事正在發生，我們都很慶幸比賽拖了一天，而不是如常舉行，最終一切都會值得，而幸運的是我們最後勝利了。」

除了第一場7比0完封巨人，晚場比賽道奇也靠投手車輪戰，以2比0奪勝，目前道奇以24勝9敗仍位居大聯盟戰績第一，巨人則在7連勝後踢到鐵板，連吞2敗。

(中時 )